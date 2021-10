Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I RISULTATIROMA Tre grandi città vanno al centrosinistra già al primo turno - a Napoli e Bologna in coalizione con il M5S - mentre Roma e Torino dovranno attendere il ballottaggio per conoscere il nome del nuovo sindaco. Lì dove cinque anni fa partì l'onda, apparentemente inarrestabile, delle prime cittadine pentastellate - Virginia Raggi nella Capitale, Chiara Appendino nel capoluogo piemontese - ora va in scena il riflusso grillino....