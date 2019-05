CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RISULTATI ROMA Lega sfonda eed è il primo partito italiano, con un risultato che sfiora il 33 per cento; ma alle spalle di Salvini avviene il ribaltone: il Pd sorpassa il M5s, 22.2 per i Dem e 18.9 per i cinquestelle che crollano sotto il 20%. A Nordest la Lega arriva al 38,2%,ma al Nordovest va ancora meglio raggiungendo il 39,8%. Il Pd al 23,7 e il M5s si ferma all'11,5%.Le proiezioni del voto italiano per l'Europarlamento formalizzano l'atteso avvicendamento tra le due forze al governo come partito di maggioranza relativa. Sul crinale...