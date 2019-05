CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RISULTATIBERLINO Penalizzati alle europee i partiti della Groosse Koalition a Berlino - la Cdu-Csu di Angela Merkel e la Spd di Andrea Nahles che incassano i loro peggiori risultati in assoluto - ma per i socialdemocratici è un disastro di dimensioni storiche: non solo la batosta alle europee, dove vengono scalzati dal secondo posto dai Verdi, ma anche la disfatta ieri alle regionali a Brema, dove per la prima volta da 73 anni a questa parte perdono la maggioranza nel Land e vengono sorpassati dalla Cdu. La portata del voto europeo, e a...