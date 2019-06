«I rifiuti diventano oro»: così i clan riempivano i capannoni del Nord

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Oltre un milione di euro. È la cifra dei profitti incassati in pochi mesi con un vasto traffico illecito di rifiuti, provenienti in particolare dalla Campania e gestiti in discariche abusive in Lombardia e Veneto, scoperto con un blitz dei carabinieri del Noe di Milano, che ha portato a 20 arresti (12 in carcere e 8 ai domiciliari). Un'indagine che era partita dall'incendio del deposito rifiuti di via Chiasserini a Milano del 14 ottobre 2018, da cui si era sollevata una colonna di fumo visibile dal centro della città. La nuova tranche...