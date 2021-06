Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Il saldo è negativo: nelle ultime ventiquattr'ore i posti letto occupati da pazienti Covid, nelle terapie intensive del Veneto sono scesi da 41 a 36, ma questo non significa che non ci siano stati nuovi ricoveri. All'Azienda ospedaliera di Padova - ha detto il governatore Luca Zaia - è stata ad esempio ricoverata in rianimazione una giovane donna bengalese di 32 anni: «Non era vaccinata. Dei sette ricoverati in terapia intensiva a...