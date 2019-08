CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I ricchi si preparino: dalle case popolari del Veneto dovranno sloggiare. E probabilmente in tempi brevi, meno dei due anni previsti dalla legge. Lo annuncia Manuela Lanzarin, assessore al Sociale e all'Edilizia residenziale della Regione Veneto.Assessore Lanzarin, cos'è cambiato con la legge 39/2017 sugli alloggi popolari?«Principalmente sono cambiati i criteri di valutazione. Prima contava il reddito, conta adesso l'Isee-Erp, sigla che sta per Indicatore della situazione economica equivalente per l'Edilizia residenziale pubblica».Con...