I ribelli accelerano sui gruppi i vertici M5S chiamano Grillo «Aiutaci e ferma la scissione»

IL CASO

ROMA «Beppe? Scomparso». Dopo il blitz di due settimane culminato con l'incontro con i parlamentari M5S, i vertici in queste ore chiedono di nuovo l'intervento di Grillo per arginare il gruppo di «10-15» deputati intenzionati a seguire l'ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti. L'occasione si presenterebbe sulla carta già domani, ultimo dell'anno, appuntamento fisso del fondatore del Movimento con il suo «contro-discorso» in opposizione a quello del Quirinale. Ma in queste ore Grillo non avrebbe ancora sciolto la riserva: un forfait sarebbe storico e segnerebbe, una volta per tutte, il mutamento del M5S, a dieci anni dalla nascita. Un fatto naturale che Grillo ribadisce da mesi in tutte le occasioni pubbliche: «Basta manette, basta con i vaffa, siamo altro, ormai».

Da due anni il controdiscorso di Beppe Grillo viaggia su un canale del tutto separato da Casaleggio e Di Maio. Il comico infatti nel 2018 scelse di staccarsi dalla società di Milano per tornare a gestire in proprio - con una società della Capitale - il suo blog. L'attesa tra i grillini c'è, così come un certo disincanto sul possibile silenzio. Un passaggio storico ma nelle cose e dunque nemmeno così tanto clamoroso. Di sicuro, i ministri M5S, a partire da Di Maio, si aspettano eccome il controdiscorso. Magari con un accenno diretto alle pulsioni scissioniste che in queste ore dominano i parlamentari pentastellati. «Solo Beppe potrebbe fermarli, da buon padre di famiglia». D'altronde anche durante le ultime assemblee con i deputati e i senatori è stato proprio lui a predicare alle truppe «comprensione» e aiuto per «Luigi». Allo stesso tempo c'è anche l'effetto mina vagante: da quest'estate a oggi, appena può Grillo non fa che incensare pubblicamente l'accordo con il Pd e la nuova esperienza di Conte: «Con loro dobbiamo costruire progetti alti». Un convivenza che a dire il vero va avanti più a forza di scossoni che di carezze. Ma Grillo, il padre stanco del Movimento, rimane imprevedibile e sta pensando o meno se mandare la sua diretta via Facebook in contemporanea con il messaggio a reti unificate del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Di sicuro, sono in molti ad attendersi in forte monito legato alle questioni interne. D'altronde la situazione rimane più che frizzante. Il senatore Gianluigi Paragone sarà espulso i primi giorni del 2020.

IL CAOS

La sua pratica è data per scontata: i probiviri non potranno fare altro che applicare il regolamento interno previsto per chi vota contro la fiducia (per il giornalista inoltre lo strappo è avvenuto sulla manovra). Lui però non molla: è pronto a rivolgersi ai tribunali perché nel collegio dei probiviri c'è chi, come il ministro Fabiana Dadone, non è in regola con le restituzioni al Movimento. Un virus che colpisce, con diverse gradualità, circa il 90% dei 300 e passa parlamentari pentastellati. Secondo le mail partite dai vertici chi non si metterà in regola entro domani finirà alle prese con il tribunale grillino. Per i casi più eclatanti - in 20 nel 2019 non hanno restituito nulla - c'è l'espulsione. Una materia che Di Maio è costretto a manovrare con cautela per non ingrossare una scissione ormai annunciata. Fioramonti è pronto a far partire il suo progetto a partire dal prossimo anno, appena riapriranno gli uffici del Parlamento. Intanto, mancano i veleni sui soldi da restituire. L'ex grillina Veronica Giannone torna a ribadire che molti suoi si sarebbero fatti «rimborsare anche le spese per scarpe e vestiti». Chissà cosa ne pensa Grillo. Forse domani si saprà. O forse no.

S.Can.

