I RETROSCENA

VENEZIA Il provveditore Cinzia Zincone, nella sua casa a Venezia, che sentiva il vento e temeva il peggio. Il commissario straordinario Elisabetta Spitz, a Roma, che manteneva la linea decisa con l'ex amministratore del Consorzio Venezia Nuova e direttore tecnico del Mose, Francesco Ossola, forti di previsioni meteo che poi il vento avrebbe miseramente spazzato via. Succedeva martedì mattina, il giorno nero del Mose rimasto fermo, mentre Venezia e Chioggia andavano sott'acqua. Ore di tensione, che hanno confermato la divisione crescente tra le due donne del Mose: con Zincone propensa ad alzare, Spitz no. Alla fine è andata male, tra polemiche che non accennano a placarsi. Il provveditore, sul punto, ieri ha glissato. «Ho tentato di recuperare la situazione, ma era troppo tardi» ha detto davanti alle telecamere. Ma nei corridoi di Palazzo dei X Savi, sede dell'ex Magistrato alle acque, oggi Provveditorato, così come tra gli ambienti del Consorzio Venezia Nuova, la cronaca di quei momenti viene restituita con maggiori dettagli. E polemica.

I MESSAGGI WHATSAPP

Momenti segnati da messaggi whatsapp che testimoniano preoccupazione e difficoltà. Sono passate le 7 del mattino - in teoria ancora in tempo per sollevare il Mose per il primo pomeriggio, quando è atteso il picco di marea - e Zincone contatta la sala operativa del Cvn. Nei messaggini si dice preoccupata, vorrebbe attivare la procedura per alzare le barriere. La sala operativa ha ancora una previsione ferma a 114 centimetri, che pur con il margine di 10 centimetri, non basta a superare quella soglia di 130 centimetri che innescherebbe la macchina del Mose. Ma il provveditore sente il vento. Probabilmente vede anche le previsioni del Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune che ipotizzano 125 centimetri. Valori che nei giorni precedenti avevano avviato il Mose. Stavolta no, perché le squadre sono state mandate a casa da Ossola. E ora è troppo tardi per richiamarle in sede. Questa, più o meno, la risposta che arriva dal Consorzio Venezia Nuova. Sempre via whatsapp.

TUTTI A CASA

Ed ecco il tema delle squadre, tutte a casa. Ingegneri, tecnici, impiantisti - almeno una sessantina di persone, tutti necessari in questa fase per azione una macchina complessa e ancora provvisoria, quindi non completamente automatizzata - che impiegano anche qualche ore a raggiungere le postazioni alle tre bocche di porto. Tanto che qui sono state allestite anche delle foresterie per i lunghi turni da 12 ore. Domenica sera avevano appena smontato da 48 ore di sollevamento continuato delle 78 paratoie. Un successo, che viene festeggiato con una sorta di liberi tutti. Forse sulla decisione hanno pesato anche le necessità del Porto, con le navi in attesa di transitare da giorni. L'idea di avere un paio di giorni di respiro, allettava, così come quella di risparmiare il costo di un altro sollevamento. Invece...

Il risultato disastroso ha messo a nudo tutti i limiti di questa organizzazione. Ieri, nelle dichiarazioni, Spitz scaricava sulle previsioni, Zincone sulle procedure e sui tempi. Di certo, le cose non sono andate come dovevano andare. E ora si cambia. Vedremo come.

R. Br.

