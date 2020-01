I responsabili FI ritirano le firme per il referendum Mossa per evitare le urne

IL CASO

ROMA Si sono sfilati prima gli azzurri Dal Mas, Mallegni, Stabile e Masini, poi però si sono aggiunti otto senatori, tra cui alcuni ex M5S. Oggi potrebbero fare un passo indietro alcuni esponenti del Pd, ma in quel caso si aggiungerebbero un gruppo di leghisti: è un vero e proprio caos sulla raccolta firme per promuovere il referendum sul taglio dei parlamentari.

Il dato è che per ora è stato rinviato il deposito in Cassazione delle 64 firme necessarie per chiedere il referendum confermativo del taglio dei parlamentari. I promotori della raccolta stavano chiudendo il verbale quando il forzista Mallegni ha fermato l'operazione. Un nuovo appuntamento a piazza Cavour è fissato per oggi alle 15. Negli uffici della segreteria generale di palazzo Madama si aggiorna di ora in ora il pallottoliere con alcuni senatori che sono giunti appositamente a Roma per firmare, visto che ieri non erano previsti lavori al Senato. Al momento il numero sarebbe comunque stato superato, ma fino al 12 gennaio, termine ultimo, è possibile che ci siano altre manovre. Anche perché stanno arrivando pressioni su chi ci ha messo la faccia, pure dai vertici del Nazareno. Sono sette per ora i senatori dem - Nannicini, Verducci, Rampi, D'Arienzo, Giacobbe, Rojc e Pittella ad aver detto sì. Gli ultimi due hanno negato di puntare al ritiro della firma, ma dal Pd si fa sapere che è in corso una riflessione alla luce dell'avvio dell'iter alla Camera della riforma elettorale, il cui testo è stato depositato ieri.

FAVORE AI GRILLINI

L'attenzione nella maggioranza è altissima. «Da una parte sarebbe un problema, dall'altra ci farebbero un favore enorme», dicono i pentastellati. Il referendum costituzionale, qualora venissero raccolte le firme, dovrebbe tenersi in primavera. La convinzione di chi ha fatto marcia indietro è che potrebbe venire giù la legislatura e Salvini avrebbe campo libero. E' soprattutto l'ala azzurra che fa riferimento alla Carfagna ad aver cambiato idea: il referendum questo il ragionamento aveva perso lo spirito originario, era diventato un gioco di palazzo per andare a votare prima e si sarebbe dato ai grillini un assist da utilizzare in campagna elettorale. Ma la tesi prevalente è che con il via libera alle firme si fornisce più che altro un assist alla Lega. La proposta di referendum sulla legge elettorale promossa dal Carroccio - avanzata da 8 Regioni, al vaglio della Consulta il 15 gennaio, avrebbe più possibilità di essere accolta. E non è un caso che il partito di via Bellerio ora sia disponibile a dare una mano, mentre il governo ha stabilito sempre ieri che non si costituirà nel giudizio davanti alla Consulta per difendere il maggioritario.

La notizia del ritiro delle firme degli esponenti di FI è arrivata proprio mentre era in corso un incontro tra Calderoli e i big del partito. L'ex ministro delle Riforme da settimane che sta tessendo la tela dietro le quinte per far sì che l'operazione vada in porto. Il dietrofront dei quattro senatori azzurri ora viene considerato come il primo tassello per sostenere Conte che ieri in un'intervista ha aperto alla possibilita' della costituzione di un gruppo di responsabili a palazzo Madama. «E' arrivato il momento osserva uno dei promotori del referendum sul taglio degli eletti che il Carroccio si esponga». Ma se la Lega fa un passo avanti, il Pd e gli esponenti del gruppo misto di conseguenza farebbero un passo indietro. Il Capitano' non si scompone: «Io ritengo che quando i cittadini si possono esprimere è sempre meglio, io farei i referendum su tutto, come in Svizzera ogni mese».

Emilio Pucci

