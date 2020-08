IL CASO

ROMA Da quest'anno, a scuola, non ci saranno solo docenti e studenti ma anche il referente Covid, una figura di controllo sulle misure di sicurezza da mettere in atto per contrastare i contagi da Covid. Una sorta di supervisore anti-coronavirus. Ma c'è il rischio che, viste le tante e nuove responsabilità, nessuno voglia prendere l'incarico.

Il referente Covid infatti, previsto nelle istruzioni diramate dall'Istituto superiore di sanità e condivise dalle Regioni, deve far parte del personale scolastico interno: vale a dire che può essere un docente, un segretario, amministrativo o addetto alla pulizia e controllo. Può essere anche lo stesso dirigente scolastico ed è preferibile che ce ne sia uno per ogni sede scolastica. Vale a dire oltre 40mila in tutta Italia.

Secondo le istruzioni dell'Istituto superiore della Sanità (Iss), il referente deve allertare i genitori qualora un ragazzo presenti sintomi sospetti in orario scolastico e deve mantenere un filo diretto con i medici della Asl per eventuali dubbi, ma anche per monitorare le assenze in classe. Nel caso in cui in una classe, ad esempio, si superasse il tetto del 40% di assenze, il referente dovrà prenderne nota e allertare il medico di riferimento. Dovrà tenersi in contatto con i referenti delle scuole dello stesso territorio, per monitorare eventuali anomalie o focolai, ed avvisare il medico di riferimento. Da lì parte poi l'indagine epidemiologica.

LA RICHIESTA

Un ruolo delicato e decisivo, assolutamente nuovo all'interno delle scuole, insomma. E soprattutto con nuove responsabilità. «E' importante che le scuole provvedano ad attivare una copertura assicurativa per i referenti - spiega Mario Rusconi, presidente dell'Anp del Lazio - altrimenti nessuno vorrà prendere l'incarico. Ci sono colleghi insegnanti che stanno valutando la possibilità di intraprendere questa strada, ma prima vogliono avere rassicurazioni. Serve anche la copertura legale: immaginiamo che scoppi un focolaio a scuola, i genitori potrebbe rivalersi sul referente Covid. Questa figura va tutelata e remunerata».

IPOTESI CONTRATTI

Gli istituti stanno infatti pensando anche a dei contratti appositi: «Dovranno essere attivati contratti da almeno 60 ore l'anno - continua Rusconi - pari ad almeno due ore a settimana. Si tratterebbe di 17,50 euro l'ora lordi, qualcosa come 10 euro netti l'ora. Questo per dire che ci sono tanti aspetti da non sottovalutare: si tratta di un ruolo di responsabilità e va regolamentato, con le competenze scritte una ad una nero su bianco».

Le responsabilità sono tante, soprattutto in vista di un anno scolastico insolito e con lo sguardo puntato sulla curva dei contagi. Nel contratto da sottoscrivere sarà infatti necessario inserire tutti i compiti da portare avanti, in base al regolamento, che possono arrivare anche alla supervisione delle pulizie e della garanzia dell'igiene in classe. Per questo il referente Covid dovrà anche studiare per assumere quel ruolo: il materiale su cui potrà prepararsi per ora rientra nella formazione esclusivamente a distanza e sarà disponibile sul sito online dell'Iss, continuamente aggiornato. «Le incognite sono ancora molte - spiega Maddalena Gissi, segretaria nazionale della Cisl Scuola - per ora quel ruolo è nelle mani del dirigente scolastico, in attesa che lo prenda qualcun altro. Ci saranno problemi ad assegnare la responsabilità e a bilanciare i compensi. Ritengo che dovranno esserci corsi di formazione veri e propri, per ora non partono e si studia online. Non credo sarà semplice trovare una persona che abbia quelle competenze specifiche e che voglia assumersi tante responsabilità».

