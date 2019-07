I reati considerati separati, ecco perché la pena è stata così severa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE Tutti si aspettavano una pena severa, ma quella pronunciata ieri a Pordenone è andata oltre ogni previsione. A far lievitare la condanna a 15 anni e 4 mesi di reclusione è stato il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati a Fabio Gaiatto. Il gup Eugenio Pergola ha suddiviso il capo di imputazione in tre blocchi. Un unico disegno criminoso è stato riconosciuto per le prime sei imputazioni quantificando la pena in 10 anni. Il giudice ha ritenuto che fossero reati commessi per un unico scopo....