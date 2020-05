I PROVVEDIMENTI

VENEZIA Il filo conduttore sono i soldi. Quelli che arriveranno in Veneto: 5 miliardi di euro per famiglie e imprese, senza contare gli aggiuntivi 100 milioni per la sanità. E quelli che i veneti dovranno pagare se non rispetteranno le regole sul distanziamento sociale e sull'uso delle mascherine. Il che vale soprattutto per i giovani che la sera riempiono le piazze per il rito dello spritz: «Sulla movida non si fanno più sconti a nessuno», ha ammonito Achille Variati, sottosegretario all'Interno.

Variati e i colleghi sottosegretari Pier Paolo Baretta e Andrea Martella, tutti e tre del Pd, hanno fatto ieri, in una videoconferenza, il punto sui provvedimenti governativi e sulle manovre per superare la doppia crisi da Covid-19: quella sanitaria e quella, non meno drammatica, economica. Ma è stata anche l'occasione per assestare qualche colpo al governatore leghista Luca Zaia che continua a chiedere di votare a luglio: «Con tutti i problemi che stiamo cercando di affrontare per famiglie, imprese, turismo - ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria - è normale per Zaia occuparsi solo della data delle elezioni? Basta conflitti istituzionali, lavoriamo per far ripartire il Veneto in sicurezza».

I CONTROLLI

A proposito di fondi, anche il Pd è favorevole a una estensione degli aiuti a tutte le zone rosse, quindi anche Venezia, Padova e Treviso. «Ma - ha detto Martella - va fatta una distinzione rispetto alle province, come quelle lombarde, dove c'è stata una ecatombe. Evitiamo contrapposizioni, basta conflitti, stiamo lavorando perché ci siano contributi a tutte le zone rosse». E se Baretta ha rassicurato i datori di lavoro sulla responsabilità civile e penale in caso di contagi («Abbiamo risolto il problema dicendo che i datori di lavoro che rispettano i protocolli Covid non hanno responsabilità nei casi di contagio»), Variati ha ammonito il popolo dello spritz: «Attenti alla cosiddetta movida, se si ricade nel contagio si chiude e ci sarà chi non aprirà più: i controlli sulla socialità saranno stretti e non si faranno più sconti a nessuno».

Nella videoconferenza è stato osservato che «sul fronte economico le aperture sono state tante e le imprese con l'export stanno andando bene, importante sono la liquidità e gli stanziamenti a fondo perduto che devono arrivare al più presto». «Le criticità - ha aggiunto Variati - ci sono per i ristoranti più piccoli, per le piscine, le palestre e per il settore del turismo quindi agenzie di viaggio ed ora la balneazione».

