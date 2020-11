I PROVVEDIMENTI

VENEZIA Benvenuti nella «zona gialla plus» del Nordest. Non (ancora) arancione, ma neanche serenamente color del sole, come se le curve dei contagi e soprattutto dei ricoveri non continuassero a salire «al di là delle funamboliche teorie dei negazionisti». Per questo Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, regioni territorialmente contigue ed epidemiologicamente simili, «con l'intesa del ministro della Salute» hanno deciso di fare asse «contro gli irriducibili», varando tre ordinanze analoghe (però non del tutto identiche) «che non sono un atto d'imperio, bensì un segno dei tempi e anche un po' un fallimento, perché basterebbe un tantino di buon senso ma evidentemente non tutti ce l'hanno», come ha rimarcato il governatore veneto Luca Zaia, rivendicando l'idea di aver proposto una linea comune ai colleghi.

LA CONDIVISIONE

Ha concordato il friulgiuliano Massimiliano Fedriga: «L'ordinanza è stata condivisa perché ci sono indici di trasmissione simili e una diffusione del virus consistente, ma anche perché sono territori confinanti e quindi era necessario trovare misure uniformi». Ha aggiunto l'emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini: «Servono unità e condivisione, recuperando lo spirito comune che aveva caratterizzato la prima fase dell'emergenza sanitaria». Chiosa di Zaia: «Abbiamo 54mila dipendenti della sanità che si stanno distruggendo le giornate per curare i pazienti. Inutile chiamarli eroi e poi andare a fare assembramenti o portare male la mascherina. Sono sicuramente eroi, ma varrebbe la pena dirlo una volta di meno e comportarsi meglio una volta di più».

LE RACCOMANDAZIONI

Siccome l'appello al senso di responsabilità non è bastato, ecco allora le ordinanze, che scatteranno dalla mezzanotte di stasera e resteranno in vigore intanto fino al 22 novembre in Veneto e fino al 29 novembre in Friuli Venezia Giulia. Testi che non contengono solo prescrizioni: «Il provvedimento ha detto in particolare Zaia non è un atto di prevaricazione o coercizione: mette in fila alcuni princìpi fondanti e alcune raccomandazioni, perché senza la collaborazione dei cittadini non ne veniamo fuori e arriviamo al blocco totale».

L'ASSEMBRAMENTO

Dall'obbligo di mascherina praticamente dappertutto, alla chiusura dei negozi alla domenica, le misure sono illustrate nel dettaglio a pagina 3. Ad accendere il dibattito più di tutte, però, ieri sono state le disposizioni riguardanti «attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto». Mentre il Friuli Venezia Giulia ha semplicemente scritto che queste avvengano «preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili», il Veneto ha aggiunto che «è consentito» svolgerle «al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree». Quest'ultima puntualizzazione ha risolto almeno i dubbi di chi abita in centro, invece per il resto è partita una rumba di interpretazioni su cosa intendesse Zaia quando ha detto: «Niente vasca e niente struscio, questa è una preghiera che facciamo ai cittadini». Domanda: ma allora passeggiare in centro è vietato o è solo sconsigliato? Risposta del governatore: «Sconsigliato. I residenti in centro possono farlo, ma se evitano gli assembramenti, è meglio. Perché se c'è assembramento e si passeggia in mezzo all'assembramento, si rischia la multa. Certo che però, se dobbiamo arrivare a questi ragionamenti, mi viene voglia di gettare la spugna... Con questa ordinanza non vogliamo giocare a guardie e ladri, ma fare un intervento solido che non sconvolge la vita di nessuno. Quindi il concetto è: andiamo dove non c'è gente, se ne troviamo cambiamo strada, se siamo in dubbio restiamo a casa».

LA RETROMARCIA

Rispetto alle ipotesi iniziali, è stata confermata la retromarcia anticipata dal Gazzettino. Dunque nessun divieto alla mobilità tra i Comuni nel fine settimana («Sarebbe stato contestabile») e apertura dei supermercati anche nei festivi («Chiuderli alla domenica avrebbe potuto causare assembramenti al sabato»). Quanto invece alle chiusure degli altri negozi e degli outlet, Zaia ha annunciato un'interlocuzione in corso con il premier Giuseppe Conte: «Spero che il Consiglio dei ministri possa prevedere un ristoro economico per le attività che subiranno le conseguenze delle misure regionali, com'è stato per quelle toccate dai decreti statali».

Angela Pederiva

