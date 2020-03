I PROVVEDIMENTI

ROMA Chiuse tutte le province di Venezia, Padova e Treviso. Chiusa l'intera Lombardia e altre otto province dell'Emilia Romagna, del Piemonte e delle Marche. I dati in crescita della diffusione del coronavirus costringono il governo a nuove e straordinarie misure di contenimento dell'emergenza. Qualcosa che eviti alle strutture sanitarie del Nord di collassare e che spinga la cittadinanza a un livello maggiore di responsabilità e consapevolezza.

Il decreto del presidente del Consiglio, che entrerà in vigore da oggi fino al 3 aprile, stabilisce «il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da 11 province, e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna». Nel dettaglio, le province diventate zona rossa sono Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Le ultime indicazioni non sono più raccomandazioni: chi vìola le condizioni verrà sanzionato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, così come disposto dall'articolo 650 del codice penale. Per questa ragione, è vietato «ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza».

La bozza è stata criticata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Sembra andare nella direzione del contenimento della diffusione del virus - ha dichiarato - ma è a dir poco pasticciata». E anche il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha considerato: «Ho chiesto al presidente Conte e al ministro Speranza, in una logica di leale collaborazione, di poter lavorare ancora alcune ore per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise».

La stretta, comunque, non riguarderà solo il Nord, perché è pronto un altro decreto per l'intero territorio nazionale. Non è ancora stato approvato, ma potrebbe entrare in vigore a breve. Tutto il paese dovrà rispettare alcune condizioni fondamentali, oltre a quelle già stabilite con il precedente Dpcm. Massima attenzione per la distanza all'interno di pub, cinema, teatri, sale da ballo, palestre. I bar o i ristoranti potranno continuare a funzionare solo se garantiranno il metro di lontananza tra un cliente e l'altro. Ma soprattutto, nel testo «si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale, ai casi strettamente necessari». Insomma, meno si esce meglio è. In entrambi i decreti è prevista anche «la sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri». Proprio perché durante un funerale che si è svolto in un paese vicino Foggia, si sono verificati tre contagi.

Le tre province venete, la Lombardia e le altre 8 province diventate zone rosse dovranno tenere chiuse tutte le palestre, le piscine, le spa e i centri benessere. «I centri commerciali - viene specificato - non lavoreranno nel week end. Chiusi i musei, i centri culturali, le scuole e le stazioni sciistiche». In più di una occasione, infatti, si è verificata la fuga di persone dalla quarantena per andare a sciare. Un comportamento che ora più di prima, non sarà ammesso.

La rimodulazione delle aree è stata necessaria «per il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale». Da qui la necessità di evitare in ogni modo gli assembramenti, tenuto conto della possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. Qualcosa che varrà in tutta Italia, compreso nei supermercati e nelle farmacie, dove gli ingressi dovranno essere contingentati.

