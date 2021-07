Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PROTAGONISTIMa venite qui, tutti, tra le nostre braccia. Uno a uno, maledizione. Dal primo all'ultimo, a cominciare dal Mancio che finalmente piange tra le braccia di Luca. E pure Leonardo Bonucci, certo, lui ci ha ridato la vita quando tutto sembrava perso. E pensare che non ha avuto neppure bisogno di tingersi i capelli come Tom Cruise, Leonardo nostro. Trentaquattro anni e 71 giorni, ma l'età non può scalfirlo. Bello, giocondo e...