I PROGETTI

VENEZIA Una rete di scuole sentinella e la somministrazione del test rapido fa-da-te tra gli studenti di alcuni istituti nelle province del Veneto: sono i due elementi del Sistema di monitoraggio contro il coronavirus in Veneto annunciato ieri. Un'azione che si svolgerà da metà marzo a fine anno scolastico, in collaborazione tra Dipartimento Prevenzione e Ufficio scolastico regionale. Sono stati anche diffusi i dati relativi ai contagi nelle classi: 1.421 gli eventi nelle scuole venete registrati dal 7 gennaio al 23 febbraio. E il dato forse più interessante è che ci si ammala un po' meno in aula che fuori: i ragazzi dai 14 ai 19 anni sottoposti a quarantena a causa di un contatto extrascolastico sono stati pari al 50,7%.

LE SCUOLE SENTINELLA

In 15 istituti superiori - 3 nelle province di Padova, Treviso, Verona, 2 a Venezia e Vicenza, 1 a Belluno e Rovigo, l'elenco è qui a lato - sarà fatto il tampone nasale (cioè quello meno invasivo) agli alunni, agli insegnanti e al personale non docente. Ovviamente su base volontaria, non c'è obbligo. Ogni settimana si prenderà una sezione, con tutte le classi dalla prima alla quinta. La settimana successiva si procederà con un'altra sezione e così via, per poi ricominciare la rotazione. La stima è di testare, da metà marzo a metà giugno, oltre 25mila studenti.

FAI-DA-TE

Diverso, per certi versi più didattico, il progetto che coinvolgerà sette scuole medie, per la precisione sette terze classi. Anche qui saranno coinvolti, sempre su base volontaria, alunni e docenti. E, pur con l'assistenza sanitaria, ognuno dovrà imparare a farsi il tampone nasale. L'obiettivo - è stato spiegato - è di potenziare gli interventi di sanità pubblica rivolti alla comunità scolastica, attuando allo stesso tempo interventi di promozione della salute e di educazione sanitaria. «Sono progetti unici nel panorama nazionale», ha detto la dottoressa Palumbo.

I CONTAGI

Ma com'è la situazione nelle scuole venete? Nel periodo tra il 7 gennaio e il 23 febbraio sono stati registrati 1.421 eventi scolastici, cioè almeno un caso positivo che ha determinato l'identificazione di un gruppo di contatti scolastici. Per il 33,7% i casi positivi sono stati trovati nelle scuole primarie, per il 23,2% nelle scuole secondarie di primo grado, per il 22% nelle scuole dell'infanzia. Complessivamente sono stati 27.460 gli alunni (25.542) e gli operatori (1.918) positivi o posti in quarantena o in monitoraggio con mantenimento della frequenza scolastica con screening ripetuto. Gli studenti che, dopo il tampone a seguito di un caso isolato in classe, hanno continuato la didattica in presenza sono stati 2.300. (al.va.)

