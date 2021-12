I PROGETTI

VENEZIA Sulla carta è un protocollo d'intesa tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e il ministero della Cultura, per promuovere i valori dello sport attraverso la creatività. Nei fatti si tratta di sei progetti che abbracciano la musica, il cinema, la grafica, il teatro, i musei e i territori, per scandire la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi Invernali. «Un palcoscenico di 22.000 chilometri quadrati, con 3 miliardi di spettatori, 200 broadcaster e 3.500 giornalisti: vogliamo che siano i Giochi di tutti e che vengano coinvolti i giovani», sottolinea l'amministratore delegato Vincenzo Novari.

IL PROGRAMMA

Il primo a partire sarà un concorso, promosso in collaborazione con i ministeri della Cultura e dell'Università, per l'elezione dell'inno ufficiale. Con la direzione artistica del maestro Peppe Vessicchio, bande, corali e conservatori italiani si sfideranno per comporre il brano vincitore, che sarà scelto attraverso una votazione popolare tra i due finalisti, nell'ambito del Festival di Sanremo che già aveva ospitato la gara per il logo.

Milano Cortina 2026 Short Film Contest è invece la selezione dedicata ai cortometraggi. Giovani videomaker, registi e creativi italiani racconteranno il proprio rapporto con la montagna e con lo sport, anche attraverso smartphone, droni e microcamere. I migliori prodotti saranno premiati, ogni anno dal 2022 al 2025, alla Mostra del Cinema di Venezia.

Poster Contest è una sfida globale per la realizzazione della locandina, organizzata con la consulenza del museo Salce di Treviso. Tramite una campagna social dedicata, 226 artisti (di cui 126 italiani e 100 stranieri, uno per ogni Paese partecipante) proporranno le loro opere, che saranno esposte nel 2024.

Inoltre con Open Theaters verrà tributato un omaggio alla tradizione teatrale, mediante la scrittura di una sceneggiatura originale incentrata sullo sport e i suoi valori. Gli spettacoli saranno messi in scena in Veneto, in Lombardia, in Trentino e in Alto Adige.

Il programma Heritage è considerato il più ambizioso e coinvolgente: la Fondazione Milano Cortina 2026, in collaborazione con i territori e avvalendosi di una commissione di esperti e direttori artistici, patrocinerà e finanzierà le iniziative più significative nel campo dello sport, dei suoi valori e del suo racconto, com'è successo a Vancouver e a Londra dove sono state sostenute 10.000 iniziative.

Infine sarà studiato l'accesso libero o agevolato ai musei e ai parchi archeologici situati nell'ambito delle manifestazioni olimpiche e paralimpiche, grazie al ministero della Cultura, che insieme alle Regioni e agli enti locali individuerà itinerari nelle aree interessate dalle gare e in quelle limitrofe, coinvolgendo i siti Unesco e i luoghi della cultura presenti.

L'ECCELLENZA

Il pacchetto di progetti è stato messo a punto sulla scia del video emozionale che, nella votazione di Losanna, aveva permesso a Milano Cortina di battere Åre: oltre alle montagne e alle neve, il filmato curato da Marco Balich aveva dato spazio anche all'arte e all'enogastronomia, dalle guglie del Duomo meneghino agli scorci lagunari di Venezia. «Al nostro Paese osserva il ministro Dario Franceschini viene riconosciuto un ruolo di leadership culturale a livello internazionale. Chi compra un prodotto italiano, pensa alla bellezza e all'eccellenza che ci sono dietro. E il turismo che funziona oggi è di tipo esperienziale: non basta vedere, il turista vuole immergersi in una esperienza autentica. Da questo punto di vista l'Italia può offrire degli spazi enormi. Abbiamo avuto qualche esperienza anche in passato, per esempio con i musei gratuiti durante il Mondiale di rugby. Sembrava un azzardo, invece il test ha funzionato».

