Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi, sono ancora tanti i nodi della ripresa scolastica. A cominciare dai test sierologici volontari tra i perosnale scolastico, tanti non lo vogliono fare.

«Si tratta di un'operazione di civiltà collettiva: ognuno deve fare qualcosa a tutela di tutti e il test è proprio un qualcosa a tutela di tutti. In tante regioni ci sono anche problemi organizzativi».

Come si fa con i mezzi di trasporto?

«E' necessario fare in modo che i ragazzi possano arrivare a scuola, e soprattutto in sicurezza. Non possiamo rischiare che la ripresa della scuola, dopo tanta fatica e un immenso lavoro dei dirigenti e del personale tutto, si areni sul problema trasporti. Si tratta di un problema noto da tempo».

Che cosa si rischia?

«Non si riuscirà a far arrivare gli studenti a scuola come prima, in orario, perché devono rispettare il distanziamento».

La soluzione qual è?

«Servono nuovi mezzi pubblici su strada e quindi è necessario poter contare su nuovo personale. Si tratta di un meccanismo inevitabile, in tutto simile a quello che riguarda le classi con le norme del distanziamento: nuove aule e nuovi docenti per far stare tutti più larghi. Se non viene raddoppiato il servizio, vuol dire che studenti e docenti arriveranno a scuola in un lasso di tempo più ampio. Quindi c'è la necessità di scaglionare le entrate delle scuole».

I dirigenti stanno provvedendo a modificare gli orari?

«Il problema è che devono saperlo per tempo. I comuni e le Regioni, intendo tutti gli enti locali di riferimento per i trasporti pubblici, devono essere in grado di comunicare per tempo il piano dei trasporti. Altrimenti le scuole come possono programmare gli orari?».

L'orario scolastico potrebbe dipendere dall'orario dei bus? «Certo, dobbiamo fare riferimento al servizio di trasporto pubblico. Per evitare ritardi insostenibili a lezione: dobbiamo tenere conto della gestione dei flussi di arrivo dei ragazzi. E dobbiamo avere queste informazioni quanto prima». Perché?

«Non possiamo scoprire all'ultimo giorno se ci sono i mezzi oppure no. E soprattutto non possiamo permetterci di perdere le lezioni».

Come si risolve?

«Voglio sperare che il governo e le Regioni riescano a trovare in tempi brevi un accordo e un coordinamento su questo e sugli altri problemi ancora da risolvere».

Quali sono i problemi più urgenti?

«Stiamo registrando tante difficoltà, alcune in via di risoluzione altre no. A cominciare dagli spazi necessari».

Non ci sono?

«Dobbiamo sistemare ancora 20mila aule, anche questo è un problema noto da tempo. In ritardo, ma vediamo che gli enti locali si stanno muovendo ma il problema resta. Soprattutto al Sud ma comunque a macchia di leopardo in tutta Italia».

Il problema dei banchi e delle mascherine?

«I primi dovrebbero arrivare già in questi giorni e mi sembra una buona notizia. Ma le consegne dei banchi andranno avanti fino a fine ottobre almeno. Dobbiamo pensare anche alle scuole che aspetteranno gli arredi per intere settimane».

Alcune scuole già li hanno ricevuti.

Sì, ma si tratta di banchi acquistati dai singoli dirigenti, con fondi della singola scuola. La maggior parte ha fatto richiesta allo Stato e da lì ci aspettiamo che arrivino presto».

Siete in attesa anche dei docenti?

«Sappiamo che dovranno arrivarne 70mila tra docenti e personale Ata, ausiliari tecnici e amministrativi, ma sarebbe necessario che siano a scuola entro il 14 settembre».

Lorena Loiacono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA