I professionisti dichiarano redditi doppi rispetto ai commercianti

LA CASISTICAROMA I professionisti in testa al circuito e i commercianti in coda, doppiati. La gara delle dichiarazioni dei redditi di imprese e lavoratori autonomi, che però non fotografa del tutto le reali distanze considerato l'elevato tasso di evasione fiscale, mostra in maniera chiara quali sono i rapporti di forza nel pianeta dei 3,2 milioni di contribuenti sottoposti agli Studi di Settore. Il meccanismo, introdotto venti anni fa, non è più utilizzato come strumento di accertamento però continua ad avere una funzione importante dal...