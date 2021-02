«I problemi da affrontare e risolvere sono ancora molti, ma negli ultimi quattro anni sono state create tutte le premesse per consentire il decollo della Corte veneta, la cui presidenza è stata per me un'opportunità unica per esprimere idee, credo innovative, e per poterle realizzare».

Ines Marini si vuole congedare così, con un messaggio di ottimismo, dalla presidenza della Corte d'appello di Venezia, che ha ricoperto dal 14 luglio 2017. Oggi, al compimento dei 70 anni, lascerà il prestigioso incarico per andare in pensione, lasciando al suo successore, che sarà scelto da Csm nei prossimi mesi, il compito di proseguire il lavoro iniziato.

«Negli anni della mia presidenza mi sono particolarmente impegnata per risolvere i problemi strutturali degli uffici giudiziari di Venezia, perché hanno importanti ripercussioni negative sul servizio giustizia», spiega Ines Marini, ricordando i principali risultati: il completamento dell'iter amministrativo che consentirà, entro il 2023, di trasferire gran parte degli uffici Giudiziari di Venezia in Piazzale Roma; l'incremento di 11 unità dell'organico dei magistrati della Corte e l'incremento di 16 unità dell'organico del personale amministrativo della Corte.

Il settore civile è stato uno dei suoi principali impegni

«È vero: nel settore civile della Corte si è ottenuta la diminuzione delle pendenze finali, è stato abbattuto l'arretrato e la durata media dei procedimenti è stata ricondotta entro il termine massimo di due anni previsto dalla legge», precisa con orgoglio la presidente uscente.

Un'altra delle sue battaglie riguarda il contenzioso relativo all'immigrazione.

«Sembrava un'impresa impossibile, l'arretrato ci stava stritolando, ma abbiamo prima trovato gli spazi, poi il personale grazie alla Regione e Guardia di Finanza, infine abbiamo applicato giudici da tutto il Veneto e alla fine siamo riusciti a definire tutti i ricorsi pendenti».

Quando arrivò a Venezia, nel 2017, era consapevole di dover operare nella Corte d'appello più disastrata d'Italia?

«Conoscevo bene i problemi e sapevo che la situazione era difficilissima: per questo avevo preparato un progetto, individuando le leve organizzative che potevano essere utilizzate. Ho cercato innanzitutto di introdurre il concetto di filiera, per superare l'autoreferenzialità di ogni ufficio e singolo magistrato. Il sistema può funzionare soltanto se si considera ogni provvedimento in un quadro generale: in questo modo si possono ottimizzare le poche risorse a disposizione. Il distretto veneto va considerato un unico bacino, la cui macchina deve girare all'unisono. E anche le decisioni devono essere uniformi».

Per migliorare il servizio le iniziative non sono mancate.

«Sono stati approvati numerosi protocolli con gli avvocati per rendere più efficiente la risposta e sono stati avviati due progetti di grande interesse: Giustizia Serenissima, finalizzato a confrontare l'ordinamento italiano con quello dei Paesi stranieri a noi più simili, per cercare idee e correttivi al nostro sistema; e Giustizia predittiva, una banca dati realizzata assieme all'Università Ca' Foscari per poter valutare il possibile esito di una causa civile, scoraggiando il contenzioso con scarsa possibilità di successo».

La pandemia non ha aiutato, bloccando i processi per mesi e allungando nuovamente il carico di arretrato.

«È vero, ma il Covid ha al tempo stesso accelerato il processo di razionalizzazione organizzativa, unico modo possibile per ottenere risultati con le attuali risorse insufficienti. Da sempre il Veneto è trascurato da Roma, nonostante sia una delle regioni economicamente più importanti d'Italia: negli ultimi anni, però, siamo riusciti a provocare un'inversione di tendenza, dimostrando che attorno ad una buona idea si possono coagulare le energie e trovare parte delle risorse necessarie. L'aiuto degli enti locali - Regione, Comune, Ulss - in questa operazione è stato decisivo».

Rimpianti?

«Nessuno. Ce l'ho messa tutta, con passione ed entusiasmo. Poi spetterà ad altri valutare i risultati. Mi dispiace non poter portare a termine i progetti avviati, ma l'istituzione non finisce e il mio successore proseguirà il lavoro, arricchendolo con il suo contributo personale. Vorrei consegnare un messaggio di ottimismo a colleghi, personale amministrativo, avvocati, assieme alla mia personale testimonianza di una vita professionale vissuta con passione, nella convinzione che sia possibile cambiare le cose e che l'autorevolezza che deve accompagnare la funzione del magistrato esige coerenza anche in tutti gli aspetti della vita».

Gianluca Amadori

