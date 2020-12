IL RETROSCENA

LONDRA Meghan e Harry vorrebbero rinegoziare la loro Megxit e chiedere un'estensione di dodici mesi del periodo di transizione fissato quasi un anno fa per valutare i termini dell'uscita definitiva dalla Royal Family. Dopo l'inevitabile appuntamento via Zoom con cui tutto viene discusso in questo 2020, il secondogenito di Carlo e Diana starebbe preparando un viaggio nel Regno Unito all'inizio del 2021, forse in compagnia di Meghan, per parlare con le altissime sfere dei Windsor, ossia Elisabetta, Carlo e William, e cercare di mantenere un ruolo all'interno delle organizzazioni legate alla famiglia reale, malgrado lui e la moglie americana siano ormai ben instradati nel mondo delle attività commerciali - proibitissime per i Royals con i contratti multimilionari con Netflix e con Spotify. La stampa britannica riporta le parole di Andrew Morton, autore della chiacchieratissima biografia di Lady D e di altri libri sulla famiglia reale, secondo cui Harry e la moglie vorrebbero in particolare partecipare al 95. compleanno di Elisabetta, il 21 aprile prossimo, al 100. di Filippo, a giugno, e all'inaugurazione della statua di Diana il 1 luglio, in occasione di quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno della principessa del popolo.

L'INCONTRO

«Anche se alcuni eventi si faranno su Zoom, Harry vorrebbe essere presente di persona per riavvicinarsi», ha spiegato Morton, aggiungendo: «Le cose sembrano essersi calmate, Harry ha avuto più contatti con la regina di quanto si potrebbe pensare. Ma alcune cose vanno fatte di persona per essere risolte. Avranno bisogno di qualche settimana. Potrebbe succedere tutto ad aprile, se il Covid lo permetterà». I rapporti, insomma, sono meno tesi che in passato, quando dopo un annuncio che aveva colto tutti di sorpresa, a partire dalla regina Elisabetta, nel gennaio scorso la coppia ha rinunciato al ruolo ufficiale nella Royal Family il 31 marzo, abbandonando di fatto il titolo di Altezze reali. Una porta resta aperta per il ritorno all'ovile. Scenario improbabile, visti gli accordi multimilionari con Netflix e Spotify e l'acquisto di una villa da 12 milioni in California. Ma non è detto che non possa esserci un riavvicinamento. Tra le questioni lasciate in sospeso c'era stata quella dei titoli militari onorari di Harry. Meghan, da parte sua, all'inizio di dicembre, ha annunciato di aver investito in una start-up che produce cappuccini al latte di avena. Una mossa troppo apertamente commerciale per avere l'approvazione della famiglia reale, che aveva chiesto di agire nel rispetto «dei valori di sua Maestà».

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

