IL CASO

ROMA Nuova bufera su Pasquale Tridico. Dopo i ritardi sulla cig e il bonus 600 euro ai deputati, il presidente dell'Inps inciampa in un nuovo caso: l'aumento dello stipendio deciso dal cda dell'Istituto e firmato il 7 agosto scorso dalla ministra Nunzia Catalfo e dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Un aumento da 62.000 a 150.000 euro l'anno messo agli atti in piena estate con effetto retroattivo, a quanto pare, che riguarda anche il presidente dell'Inail, Franco Bettoni (da 91.881 euro a 150.000). La bufera si è però concentrata sull'Inps, con il centro-destra, compatto nel chiedere le dimissioni di Tridico. Mentre il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, irritato, si limita a dire che chiederà «Chiarimenti». E il premier, Giuseppe Conte, è pronto a fare le dovute «verifiche».

Un primo chiarimento dell'Inps è però arrivato puntuale. I 100.000 euro di arretrati? «La Direzione Risorse Umane dell'Inps comunica che non ha corrisposto al presidente Tridico compensi arretrati in seguito all'emanazione del Decreto del 7 agosto 2020». Ma è previsto che siano percepiti? Solo da aprile 2020, fa sapere l'istituto, e non da maggio 2019, quando Tridico prese il timone di commissario e insieme all'allora vicepresidente d'area leghista Adriano Morrone, non superavano i 103.000 euro percepiti dal predecessore di Tridico, Tito Boeri. «Gli Uffici non hanno mai previsto l'erogazione di un compenso arretrato per il periodo che va da maggio 2019 al 15 aprile 2020», ha spiegato una nota definendo «priva di fondamento la notizia apparsa sul quotidiano La Repubblica su un compenso arretrato al presidente pari a 100.000 euro. Al contrario, ha aggiunto l'istituto, «nel rispetto della normativa vigente la decorrenza dei compensi è fissata a partire dall'effettivo esercizio della funzione, ossia dal 15 aprile 2020, data di insediamento del cda». Anche per il Ministero del lavoro «non è previsto» alcun arretrato nel decreto.

LA VICENDA

Un aumento di stipendio era previsto, seppure non nell'importo, dalla legge che nel marzo 2019, sotto il governo gialloverde, ha riformato la governance dei due istituti ripristinando i consigli di amministrazione. A decidere però la cifra di 150.000 euro lordi, sotto la soglia massima di 240.000 prevista per i dirigenti pubblici, sarebbe stato il ministero del Lavoro guidato da Nunzia Catalfo (M5s), tenendo conto dei tagli di altre spese per un totale di 522.000 euro varati nel frattempo dall'istituto. Tagli che giustificherebbe quindi l'incremento di stipendio in linea con la legge. Ma a quanto pare, il 10 settembre scorso, in un verbale citato dalla stessa Repubblica, il collegio dei sindaci dell'Istituto ha sollevato qualche dubbio sugli aumenti in qestione, richiamando la legge 75 del 1999 che stabilisce che gli amministratori siano pagati dal momento dell'insediamento e non dalla nomina.

Le precisazioni non sono però bastate. Se la maggioranza ha preferito sostanzialmente il silenzio, il governo, con Conte e Di Maio, si è limitato a rispondere con dei telegrammi: «Non ero informato di questa vicenda: ho chiesto accertamenti perché vorrei approfondire la questione», ha fatto sapere il premier dal Festival dell'Economia di Trento. «Una vicenda sconcertante» per Debora Serracchiani, presidente del Pd della commissione Lavoro della Camera. Per il resto, è una vera valanga quella che ha investito ieri l'Inps. Critici i renziani che con Luigi Marattin attaccano i 5 Stelle: «Urlavano contro la casta, ma ci prendevano per il culo...». Ma il vero fronte per Tridico, si trova nel campo del centrodestra. A partire dalla Lega: «Tridico paghi la cig poi chieda scusa e si dimetta», attacca dai suoi profili social Matteo Salvini. Allineati e compatti Fdi e Forza Italia si schierano contro «la nuova frontiera del grillismo al potere: il reddito di arroganza» nelle parole della presidente dei senatori di Fi, Anna Maria Bernini. Dimissioni chiede anche Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi alla Camera. «Urlavano onestà e poi si aumentano lo stipendio», ironizza invece Maurizio Gasparri di Forza Italia.

Roberta Amoruso

