I posti di lavoro in pericolo per la guerra alle imprese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIROMA Mettere in discussione circa 70 mila posti di lavoro in un Paese già sull'orlo del collasso pare un azzardo pure per uno come Luigi Di Maio, ministro del Lavoro sui generis, un pò perché non ha mai lavorato in vita sua al di fuori del contesto politico e un pò perché non sembra badare poi molto alle priorità di chi invece un posto di lavoro lontano dai palazzi romani ce l'ha e con ogni probabilità se lo è pure sudato. Oltre ad aver fatto venire la pelle d'oca ai 31 mila dipendenti della «decotta» Atlantia, di cui 11...