IL PROGRAMMA

NEW YORK Dunald Trump contesta il risultato dell'elezione e boicotta la transizione di Biden verso la Casa Bianca, ma il presidente eletto è già al lavoro con il suo fido amico Ted Kauffman per scegliere i collaboratori, e la rosa dei nomi conferma la promessa di dare ampio spazio alle donne. Dietro le spalle di Kamala Harris, prima vice presidentessa degli Usa, Biden e i suoi collaboratori della squadra elettorale stanno esaminando una lunga lista di curriculum di altrettante possibili candidate, anche se la funzione centrale, quella del capo dello staff, è stata già assegnata ad un uomo di grande fiducia: Ron Klain, già capo del gabinetto di Al Gore durante la presidenza Clinton, e poi dello stesso Biden nei due governi Obama.

I PAPABILI

Il New York Times ha tentato un primo censimento dei papabili per le poltrone di governo. Donna potrebbe essere per la prima volta la segretaria per la Difesa. In lizza ci sono infatti la senatrice tailandese-americana Tammy Duckworth che ha perso entrambe le gambe e l'uso parziale di un braccio nella guerra irachena, e Michelle Flourny, ex vice per lo stesso dicastero sotto Obama. L'unica candidatura maschile per la carica è quella di Jeh Johnson, uomo dell'apparato militare, in vista anche per le cariche di direttore della Homeland security e dell'agenzia per l'assistenza dei veterani di guerra. Anche Johnson, se eletto, romperebbe un altro tabù: sarebbe il primo ministro di colore a sedersi sulla poltrona.

Ancora una donna: Avril Haines è presa in considerazione per prendere il comando della Cia, della quale è stata vice direttrice. Alla direzione della National intelligence la promozione di Susan Gordon sarebbe ancora una conferma della colorazione femminile della nuova Casa Bianca, ma anche una prima apertura all'opposizione repubblicana, il cui supporto potrebbe rivelarsi indispensabile per l'azione del governo Biden. La Gordon era una funzionaria dello stesso dipartimento con Trump. «Il voto dei neri mi ha sostenuto nei momenti più bui della campagna» ha ricordato Biden con enfasi sabato scorso. Il nome della nera Val Demings, ex capo della polizia di Orlando, era già emerso per la poltrona che è andata a Kamala Harris. Ora torna per la direzione della Homeland security.

GLI ALTRI

Nero e gay è Raphael Bostic, uno dei candidati al Tesoro, poltrona per la quale concorrono anche tre donne: le ex Fed Lael Brainard e Janet Yellen, e l'indomita Elizabeth Warren. Il bianco e gay Pete Buttigieg sembra la persona ideale per gestire il ministero dei Veterani di guerra, a meno che Biden non abbia in serbo per lui incarichi di maggior rilievo. Quasi sicuramente nera sarà la segreteria dell'Edilizia popolare, con Karen Bass, Alvin Brown, Maurice Jones e la ex sindaca di Atlanta Keisha Lance Bottoms in attesa di una chiamata. Esordi etnici sono possibili sia al ministero per la salute dove potrebbe andare il figlio di immigrati indiani Vivek Murthy, già chiamato nella squadra di consulenti di Biden per il Covid, che agli Interni, dove i gruppi dei nativi americani spingono la candidatura di Deb Haaland della tribù dei Pueblo. Figlio di immigrati latini è Xavier Becerra, astro nascente in California dove ha preso in mano l'uffcio della procura statale lasciato da Kamala Harris, e come lei in rotta per approdare al senato. Il suo nome è fatto per il dicastero della Giustizia, al quale ambiscono però anche il democratico Doug Jones, vincitore a sorpresa di un seggio senatoriale in Alabama tre anni fa, e Sally Yates, ministra ad interim per soli dieci giorni nell'amministrazione Trump, prima che un dissapore con il presidente le costasse il licenziamento. La segreteria di Stato è in ballo tra l'ex collaboratore di Madelaine Albright: William Burns, e il saggio senatore Chris Koons, mentre la candidatura di Susan Rice sembra troppo osteggiata dai repubblicani, così come lo è quella di Bernie Sanders, che ieri ha preventivamente detto che accetterebbe la direzione del dipartimento del Lavoro.

Flavio Pompetti

