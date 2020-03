I Vigili del fuoco distribuiranno farmaci e mascherine. La nuova circolare del Viminale è stata trasmessa a tutti i prefetti. E riguarda l'impiego dei pompieri, attraverso gli amministratori locali, per gestire la spedizione e la consegna di materiali ospedalieri. Il nodo riguarda le associazioni addette al trasporto e alle spedizioni e la conflittualità interna che sta determinando si legge nella circolare firmata dal capo di Gabinetto del ministro Lamorgese, Matteo Piantedosi - un rallentamento nella consegna dei pacchi. Anche quelli indispensabili come farmaci, mascherine, camici e materiali di supporto all'attività medica. Sono stati ospedali e farmacie a rivolgersi al ministero dell'Interno per denunciare le criticità che si stanno verificando a seguito dell'attività di protesta promossa da alcune sigle sindacali, che si concretizza in astensioni generalizzate e coordinate dal lavoro provocando un blocco della distribuzione. Ancora una volta, saranno i prefetti a fare da collegamento, a seconda delle esigenze territoriali. I pompieri sono già stati impiegati per l'igienizzazione di locali pubblici e hanno coadiuvato la protezione civile nell'assistenza al montaggio di materiale logistico, come le tensostrutture per i triage. Ma adesso è ufficializzato da una circolare, potranno essere impiegati anche nell'assistenza ai clochard.

