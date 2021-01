L'INCHIESTA

BERGAMO Non solo «è pacifico» che l'Italia abbia affrontato la prima ondata di Coronavirus con un piano pandemico che risaliva al 2006, ma ora ci sono pure molti dubbi sul fatto che quelle indicazioni stilate 14 anni fa siano state applicate per tamponare l'emergenza annunciata con tutti i suoi rischi dall'Oms addirittura il 5 gennaio 2020, ben prima dell'accertamento del primo paziente positivo al Covid. Si punta a stabilire anche questo nel filone di indagine della Procura di Bergamo che ha aperto un fascicolo sulla gestione dell'epidemia nella zona, una delle più martoriate del nostro Paese, e che riguarda la mancata istituzione di una zona rossa. Il capitolo sul piano pandemico, l'ultimo in ordine di tempo, è in sostanza la base da cui partire per poi andare avanti con le altre tranche. «Il piano pandemico era quello del 2006, almeno questo è quello che ci è stato dichiarato», ha tagliato corto il procuratore aggiunto Cristina Rota dopo aver sentito, assieme ai pm con cui sta indagando, per oltre 6 ore Giuseppe Ruocco, il segretario generale del ministero della Salute e dal 2012 al 2014 direttore generale della Prevenzione.

