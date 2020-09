Primo giorno di scuola al tempo del dopo Covid. Tra le paure del contagio, mille attenzioni e protocolli da rispettare. E la speranza di ricominciare. Ad aprire la porta della sua classe in una scuola primaria in centro a Treviso è la maestra Marilena Ruggiero, alle prese con una ripartenza difficile ma tanto attesa dai bambini.

Maestra Ruggiero, è stata più grande l'emozione o la paura?

«Tutti avevamo voglia di rientrare a scuola. I bambini per primi hanno bisogno di stare a scuola. È naturale per loro. La didattica a distanza è servita durante il lockdown, ma soprattutto per gli alunni della fascia di età della scuola primaria è fondamentale poter vivere la scuola».

Qual è stato l'argomento della prima lezione?

«Si parte dal ricordare a tutti i piccoli alunni il rispetto delle regole. Dalla mascherina su e non giù. I bambini in questo sono bravissimi. Con i dovuti modi tutti noi insegnanti abbiamo spiegato in maniera corretta fin dal primo giorno di scuola la necessità di rispettare tutti le regole. E i bambini hanno capito subito».

Nel rispetto delle indicazioni del protocollo di sicurezza, come ha organizzato gli spazi la vostra scuola?

«Ci sono numerose restrizioni. Ogni gruppo classe deve rimanere separato e gli alunni non possono essere mescolati tra di loro. Anche durante la ricreazione quando c'è bel tempo ogni classe ha il suo posto in giardino. Le aule sono state predisposte per permettere il distanziamento corretto tra banco e banco e tra alunno e alunno. Tutte le classi sono state adeguate per il rispetto di queste regole. Per questo gli arredi non strettamente necessari sono stati tolti. E per prima cosa la temperatura deve essere misurata a casa».

Quali attenzioni in più vengono ora chieste a voi docenti?

«Per evitare di toccare il gesso si cerca di usare meno la lavagna tradizionale e di prediligere invece la Lim. Non si possono più far usare ai bambini i pastelli o pennarelli comuni della classe. Ogni alunno usa i propri. Al termine di ogni lezione ciascuna maestra provvede a sanificare la cattedra, il mouse e il computer. Quando si va in bagno si devono sanificare anche i servizi».

Finita la giornata di scuola, finita anche la corsa ad ostacoli?

«Cerchiamo di vivere tutto con la giusta energia e con relativa tranquillità. Non possiamo nascondere che un po' di ansia c'è. Ma lavoriamo per trasmettere ai bambini la tranquillità di cui hanno bisogno. Il tempo trascorso a scuola deve trascorrere nel modo più naturale possibile al di là di tutte le regole che tutti rispettiamo. A scuola adesso ci vogliamo rimanere più a lungo possibile».

La prima cosa che vi hanno detto i bambini di ritorno dopo i mesi di lockdown in classe?

«Hanno raccontato di come hanno trascorso le vacanze. I bambini sono desiderosi di stare in classe. Sono solo avidi di conoscenza».

Alessandra Vendrame

