CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PERSONAGGIROMA Il quadro clinico resta serio per quattro dei cinque militari feriti, anche se - il bollettino ufficiale dello Stato maggiore della Difesa - ribadisce che non corrono pericolo di vita. Per due di loro è stato necessario intervenire nuovamente con un'operazione chirurgica, e un terzo incursore ha subito l'amputazione di una parte di arto. Torneranno in Italia quando le loro condizioni lo consentiranno, ma nel frattempo le famiglie sono molto provate e ogni giorno che passa aumenta la loro preoccupazione.SOLIDARIETÀ«I...