I PERSONAGGIROMA Alla fine di una giornata infernale, uno dei due ragazzi fermati per l'omicidio del brigadiere Mario Rega Cerciello ha confessato. È il giovane con i capelli mesciati apparso in uno dei tanti video registrati dalle telecamere di sicurezza, l'aria da bravo studente: ha ammesso le sue responsabilità affermando di essere lui l'autore materiale dell'accoltellamento. Del resto non avrebbero potuto fare altrimenti i due giovani americani individuati e bloccati quasi subito ieri mattina. La Capitale per loro doveva essere una...