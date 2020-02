I PERSONAGGI

CODOGNO (LODI) In paese hanno tanti amici, che ora sono molto preoccupati per loro. «Due ragazzi splendidi e felici per il bimbo in arrivo. Proprio una bella coppia», li dipinge il dirigente dell'associazione sportiva di atletica con la quale sono entrambi tesserati. M.Y.M e la moglie V. sono giovani, attivi e in salute, tutto il contrario delle fragili vittime finora costrette in un letto della rianimazione dal coronavirus. Ma ora sono in condizioni critiche, lui all'ospedale di Codogno in attesa di essere trasferito al Sacco di Milano, dove è stata ricoverata immediatamente lei.

INTUBATO

«Nostro figlio è gravissimo. Siamo distrutti», dicono con un filo di voce i genitori del trentottenne. «È intubato, dorme, una cosa penosa», aggiungono marito e moglie, in auto-quarantena. I genitori hanno parlato l'ultima volta con il figlio mercoledì. «Non stava già bene, ma non era in terapia intensiva, era in reparto - spiegano - Domenica e lunedì aveva la febbre. È stato ricoverato al pronto soccorso martedì mattina, poi è stato dimesso, ma quando è tornato a casa non è stato bene ed è tornato con la febbre a quaranta». Gli antibiotici con cui è stato curato non hanno fatto effetto e da questo momento il quadro clinico del paziente precipita. «È stato nel reparto di Medicina per un giorno, poi si è aggravato ed è stato intubato». La prima volta che è andato in ospedale l'uomo non ha detto che aveva cenato con un amico rientrato da poco dalla Cina. Le serate trascorse insieme sono state diverse, ma lui a quanto pare non ha collegato il viaggio con il suo stato di salute. «No, non si sapeva cosa avesse - assicura la madre - sembrava un'influenza. Solo quando è stato in sala di rianimazione i medici hanno iniziato ad avere dei sospetti e hanno fatto gli esami. E poi hanno continuato a fare domande su domande, fino a che sua moglie non è venuto in mente di quelle cene con l'amico». Che a sua volta è ricoverato, ma è risultato negativo al test: forse perché nel frattempo è guarito oppure, è l'ipotesi più inquietante, perché non è lui il «paziente zero». Le condizioni di M.Y.M. sono difficili e preoccupano anche quelle della moglie V., all'ottavo mese di gravidanza. Come il marito è originaria di Castiglione d'Adda e si è trasferita a Codogno dopo le nozze, in quell'appartamento del quartiere San Biagio messo a disposizione dei genitori di lui. Sportivissima, condivide con il marito la passione per la corsa e fa anche l'insegnante di educazione fisica. «Ma da quando ha scoperto di essere incinta ha preferito smettere, per stare un po' più tranquilla - racconta un vicino di casa - Siamo molto dispiaciuti per loro e preoccupati ancor più per lei che aspetta un bambino. L'ultima volta che ho visto lui è stato a un'assemblea di condominio». V., in attesa di diventare mamma, aiutava sua madre nel negozio di cui è titolare, un punto vendita di prodotti biologici a Casalpusterlengo. Considerate le frequentazioni della coppia, l'allarme è scattato a Codogno, a Castiglione d'Adda dove vivono i genitori, e a Casalpusterlengo, dove lavora come ricercatore alla Unilever lui e in negozio lei.

CORSO PREPARTO

L'uomo ha una vita sociale molto intensa, oltre alle attività sportive ha frequentato un corso della Croce rossa, la moglie aveva contatti con i clienti dell'erboristeria e frequentava un corso preparto. I timori di un possibile contagio si sono allargati perfino al liceo classico di Codogno, quando ieri mattina si è diffusa la notizia che V. fosse una docente dell'istituto. La preside Valentina Gambarini, già in attesa di sapere cosa fare dall'unità di crisi - le attività pomeridiane della scuola sono comunque state cancellate e i ragazzi rimandati a casa a fine lezioni - si è trovata a fronteggiare le telefonate di genitori preoccupatissimi, che chiedevano che i loro figli venissero rimandati a casa.

C.Gu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA