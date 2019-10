I partiti chiedono maggiore flessibilità ma Gualtieri non vuole irritare Bruxelles

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Il taglio del cuneo fiscale da appena 2,7 miliardi non piace a nessuno. Né al Pd, né tantomeno a 5Stelle, Italia Viva, Leu, né alle parti sociali. Tutti invocano una sforbiciata maggiore. Così, appena varata la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef), comincia l'assedio a Roberto Gualtieri. Obiettivo: spingerlo ad andare alla guerra con Bruxelles per strappare almeno un decimale di flessibilità in più, pari a 1,8 miliardi. Sarebbe un tesoretto potenzialmente utilissimo per portare a 4,5...