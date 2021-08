Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSÈ fosco il futuro dell'Afghanistan post-riconquista talebana. Lo è per le donne e lo è per le minoranze, dove la distinzione tra i sessi poco conta, ma sempre a discapito della popolazione femminile. La posizione geografica del paese lo ha reso crocevia di popoli, a cavallo di immensi imperi, da quello persiano nell'attuale Iran a quello Moghul oggi in India. Va da sé che tanto movimento di popoli ha portato a un mix di lingue,...