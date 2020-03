I NUMERI

VENEZIA Sembra un secolo fa e invece non è trascorso un mese. E fa impressione andare a rileggere i primi bollettini emessi dalla Regione. I positivi in Veneto sono saliti a 16. 12 a Vo' (compresa la persona deceduta), 4 a Mirano (di cui tre operatori sanitari). Era il 22 febbraio. La sera prima, all'ospedale di Schiavonia, era morto Adriano Trevisan, 77 anni, impresario edile, papà dell'ex sindaco del paese adagiato sui Colli Euganei. E' stato il primo morto da coronavirus in Italia. Nessuno avrebbe immaginato che ventisei giorni dopo le vittime sarebbero salite a 475 in tutto il Paese, di cui 113 in Veneto. E che ci sarebbero state misure impensabili: prima la chiusura di Vo' e dell'ospedale di Schiavonia, poi l'Italia e lo stesso Veneto divisi a metà con tre province dichiarate zona rossa, infine - chissà - l'intera Italia obbligata a chiudersi in casa per evitare la diffusione del contagio.

Il 25 febbraio la seconda vittima in Veneto, Luciana Mangiò, era ricoverata all'ospedale di Treviso. I casi di contagio sembrano un'enormità: 45. Il 27 febbraio il Veneto supera quota 100: i malati sono 116, 28 sono ricoverati e di questi ce ne sono 8 in terapia intensiva. A Vo' intanto si tampona tutta la popolazione: al 1° marzo i contagiati sono 87, 15 sono in ospedale e tra i 2 in rianimazione c'è anche il povero Renato Turetta, l'amico di Trevisan con cui giocava a carte, ignaro che non se la sarebbe cavata. Il 3 marzo i malati diventano 307, i morti 3. E raddoppiano in un giorno: 4 marzo, 6 decessi, mentre a Vo' i tamponi danno altri esiti positivi, 90, e Treviso diventa sempre più un focolaio. Passano ventiquattr'ore e i decessi salgono a 11.

La festa della donna capita la domenica della stretta con la serrata di Padova, Venezia e Treviso. In tutto il Veneto i morti sono saliti a 19, i contagiati 686. L'11 marzo il premier Conte firma il decreto che l'indomani chiuderà l'Italia, quello del #IoRestoaCasa, e in Veneto i morti sono già 29, i malati oltre mille. La curva si impenna a Padova, Treviso, Venezia, esplode Verona. Domenica 15 marzo, il bollettino racconta di una guerra che non si ferma: i 484 posti di terapia intensiva sono già occupati per un terzo. Martedì 17 marzo pareva si fosse raggiunto l'apice con 12 morti. Ieri il raddoppio, 24 decessi in ventiquattr'ore. Solo a Vo' la guerra pare essersi fermata.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA