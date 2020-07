I NUMERI

VENEZIA Nel giro di un mese in Veneto è più che raddoppiato il numero delle persone in isolamento domiciliare. Fra il 20 giugno e il 20 luglio i positivi e i loro contatti, che non necessitano di ricovero ma devono comunque rimanere a casa, sono saliti da 833 a 1.827, facendo così tornare il conto ai livelli che venivano registrati alla fine di maggio. L'impennata è emersa al giro di boa dei cinque mesi di emergenza, in una giornata in cui sono stati rilevati altri 16 nuovi casi di contagio e 3 decessi.

LA MISURA PREVENTIVA

Indubbiamente, e per fortuna, i numeri non sono quelli del tratto più buio del tunnel imboccato il 21 febbraio. Magari oggi si fatica a ricordarlo, ma c'è stato un tempo (non così remoto: era il 2 aprile) in cui 20.278 soggetti in Veneto erano sottoposti alla misura preventiva perché risultati contagiati, o in quanto entrati in contatto con familiari, colleghi, pazienti infetti, che all'epoca erano 8.990, di cui 1.719 ricoverati in Malattie Infettive e 335 in Terapia Intensiva. Tuttavia dopo di allora la discesa è stata lenta ma costante, almeno fino all'inizio dell'estate, quando appunto è ricominciata la salita, diventata più marcata a partire dal 6 luglio.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica nelle varie province, Verona primeggia con 478 cittadini in quarantena, seguita da Treviso con 376, Venezia con 303, Padova con 291, Belluno con 191, Rovigo con 113 e Vicenza con 75. Rispetto al totale delle persone sottoposte all'isolamento domiciliare, però, solo una piccola parte (24) evidenzia sintomi.

LA BIOSORVEGLIANZA

Meno lavoro per i clinici, dunque, ma più fatica per gli epidemiologi: attorno a ogni positivo, infatti, i dipartimenti di Prevenzione delle Ulss sviluppano l'attività di tracciatura dei contatti, a cui segue il monitoraggio delle condizioni di salute. Un tema che riaccende il dibattito politico, anche alla luce della ripresa dei contagi segnalata dai bollettini quotidiani diffusi da Azienda Zero e recepiti dal ministero della Salute. «Prima è la Lombardia, ma il Veneto è secondo con l'Emilia Romagna: non possiamo sottovalutare l'emergenza sanitaria, è stato sbagliato togliere l'obbligo del distanziamento sociale nei mezzi pubblici», attacca il consigliere regionale Piero Ruzzante (Lorenzoni Presidente). Ribatte l'assessore veneto Gianpaolo Bottacin (Zaia Presidente): «La situazione sanitaria è sotto controllo, perché è vero che abbiamo registrato un aumento di casi positivi, ma il dato veramente importante è che dal 1° luglio i ricoveri ospedalieri sono rimasti invariati: il nostro sistema di sorveglianza funziona bene, meglio di altre regioni».

L'AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento di ieri in Veneto vede 625 persone attualmente positive, di cui 35 ricoverate in area non critica (dove i degenti, compresi quelli che si sono negativizzati, scendono a 117) e 2 in Terapia Intensiva (dove il numero complessivo rimane fermo a 7). I decessi salgono a 2.056.

Invece in Friuli Venezia Giulia i nuovi casi sono solo 2, per cui il totale degli attualmente positivi viene ritoccato a 120, e nessun'altra vittima, per cui la conta resta stabile a quota 345.

I TAMPONI

Sullo sfondo delle cifre venete, intanto, riparte la discussione sui tamponi: sono infatti cambiati il ritmo e il perimetro dei controlli fra i sanitari. «Siamo passati da un test ogni 10/20 giorni a tutti gli operatori nella fase 1 lamenta Ivan Bernini, segretario regionale della Fp Cgil a uno ogni 30 nella fase 3, oltretutto con l'esclusione di una serie di figure professionali che possono venire a contatto con persone positive. Se è evidente che un operatore di reparto di struttura di degenza è potenzialmente più esposto, è altrettanto possibile, considerando che spesso le persone sono asintomatiche, che lo stesso rischio abbia chi lavora nel territorio o nei servizi socio-sanitari». Risponde l'assessore regionale Manuela Lanzarin (Zaia Presidente): «Le nuove indicazioni sono state decise dal Comitato tecnico-scientifico. Se gli esperti ci dicono di tornare ai criteri precedenti, da parte nostra nessun problema».

Angela Pederiva

