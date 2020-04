I NUMERI

VENEZIA In Veneto si muore meno che in altre regioni italiane. Se da una parte la mortalità da coronavirus negli ultimi giorni sta rallentando, dall'altra la letalità - che è la percentuale dei deceduti sul totale dei contagiati - nel territorio veneto è la metà rispetto alla media nazionale e meno di un terzo rispetto alla Lombardia. In Veneto infatti il rapporto morti-contagiati è del 5,6% (dati aggiornati alle 17 di ieri), mentre la media nazionale è del 12,3%. In Lombardia la letalità sale al 17,6%, in Emilia Romagna è del 12%, ma percentuali elevate si trovano anche nelle Marche (13,4%), in Liguria (12,4%), in Valle D'Aosta (11,6%), in Abruzzo (9,8%), a Bolzano (9,6%), a Trento 9,4% e in Piemonte (9%).

IL CONFRONTO

Nei dati forniti nel rilevamento di ieri mattina i deceduti veneti risultati positivi al coronavirus sono 631 (sarebbero diventati 654 in serata), un dato molto vicino a quello delle Marche dove i decessi ammontano a 599. Va detto però che il numero di contagiati accertati in Veneto ha raggiunto quota 11.226, di gran lunga superiore a quello marchigiano che si ferma a 4.464. Numeri dei decessi che appaiono comunque contenuti rispetto agli 8.905 della Lombardia e anche ai 2051 dell'Emilia Romagna e ai 1168 del Piemonte. In questa drammatica graduatoria il Veneto è quindi quarto, considerato che questa è stata tra le regioni maggiormente colpita dal contagio e che qui si è registrato il primo decesso avvenuto nel focolaio di Vo' Euganeo .

LE MOTIVAZIONI

I motivi che portano il Veneto ad avere una letalità dimezzata rispetto al resto d'Italia possono essere molteplici a partire dalle politiche sanitarie avviate per il contenimento dell'emergenza. Va anche detto che il tasso di letalità si calcola sulla base dei contagiati e il numero dei malati è soggetto a variazione, perché sicuramente le stime sono più alte rispetto ai dati rilevati. Più test si fanno e più il numero dei contagiati accertati aumenta. In questo ricordiamo che il Veneto è la seconda regione italiana per numero di test: con i suoi 140.910 tamponi fatti fino a ieri è infatti secondo alla sola Lombardia che ne ha eseguiti 149.984, ma di molto avanti all'Emilia Romagna che si è fermata a 69.986.

Un'equipe di specialisti dell'Università di Padova sta trasformando i numeri di questo virus in grafici e comparazioni. Ad esempio l'analisi comparata tra Veneto e Piemonte dimostra che le due regioni il primo marzo avevano lo stesso numero di ospedalizzazioni in terapia intensiva, dal 15 marzo le due curve si discostano e i numeri veneti diminuiscono in modo consistente mentre quelli piemontesi continuano a crescere. Lo stesso vale per i decessi. Viene analizzato anche l'effetto delle politiche venete sulle ospedalizzazioni e si osserva che verso il 12 marzo è iniziato un rallentamento dei ricoveri e si è stimato che al 27 marzo si erano già evitate 800 ospedalizzazioni.

Il picco dei contagi in Veneto si è poi raggiunto verso il 21-25 marzo, ma gli esperti dimostrano anche come la curva si sarebbe impennata in assenza di azioni di contenimento.

Raffaella Ianuale

