CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERI ROMA La maledizione delle regionali colpisce ancora i 5Stelle che anche alle amministrative abruzzesi del 2019 sembrano destinati - in base ai sondaggi diffusi alle 23 dalla Rai - ad arrivare terzi, dopo centrodestra e centrosinistra. Come accadde 5 anni fa e come è accaduto alle regionali del Friuli il 29 aprile del 2018. La ragione è chiaramente politica. Gli elettori evidentemente non sono abbastanza convinti delle capacità degli esponenti M5S di amministrare. Ma ci sono anche ragioni tecniche. Le regionali, come tutte le...