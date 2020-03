I NUMERI

PADOVA «Rallenta la crescita dei contagi e dei pazienti ospedalizzati in Veneto. Un trend che dà speranza, ma non deve far cantar vittoria». A dirlo è Dario Gregori, coordinatore del progetto covid19ita sviluppato dall'Unità di Biostatistica, epidemiologia, e sanità pubblica del Dipartimento di Scienze Cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblica dell'Ateneo di Padova, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche dell'Università di Torino e del Dipartimento di Medicina traslazionale dell'Università del Piemonte Orientale. Da cinque giorni la curva ha iniziato a crescere meno, soprattutto per quel che riguarda alcune aree critiche. «Tenendo conto che c'è una grande variabilità di dati - spiega il professor Gregori - notiamo un rallentamento. Sia a livello di contagi totali che a livello di casi ospedalizzati. Si assiste ad una caduta dal 22 marzo, che continua costantemente. Il numero di soggetti che finiscono in ospedale è un indicatore importante perché riguarda la gestione del sistema. Lo stesso principio si può osservare nel dato delle terapie intensive».

I DATI

Il 22 marzo in Veneto si contano 177 nuovi casi ospedalizzati, il 26 marzo scendono a 50. Per quanto riguarda il parametro dei ricoverati con sintomi, il 22 marzo sono 171 mentre il 26 marzo solo 40. Un Veneto che, però, negli ultimi giorni ha registrato un netto aumento di casi a Verona (14 vittime anche ieri): senza questi numeri la curva del contagio a livello regionale si sarebbe ulteriormente abbassata. «La situazione generale è sotto controllo aggiunge il professor Gregori -, quindi in questo momento non ci sono evidenze che ci fan pensare ad una saturazione delle terapie intensive. I nostri modelli statistici ci dicono che in Veneto le misure di contenimento stanno funzionando. Ora la grande scommessa è rimodulare le misure per favorire la ripresa. In questa condizione di grande coercizione notiamo un lento e progressivo miglioramento, si tratta di capire dove allentare la presa senza rischiare di tornare indietro e avere una recrudescenza. È necessario mantenere questo andamento, pur riaprendo qualche attività. Bisogna essere cauti, servono interventi calibrati».

IL VIDEO

La piattaforma covid19ita attraverso modelli statistici incrocia i positivi al tampone, i contagi e i deceduti sulla base di diversi parametri. «Per policy non parliamo di picco aggiunge il docente - perché in questo momento non abbiamo modelli validati. Fare previsioni a lungo termine causa messaggi fuorvianti». A questo proposito il team padovano ha girato un video pubblicato online. «In questo periodo sembra che tutti siano alla ricerca del picco dell'epidemia corrente - dichiara Ilaria Prosepe, ricercatrice . Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda, facendo una previsione con un modello di crescita logistica. È basato su alcuni parametri che non possono essere ancora determinati con certezza». Di conseguenza pare impossibile definire il picco. «Uno dei parametri più importanti conclude la professoressa Paola Berchialla - è la popolazione massima che può esser contagiata. Gli epidemiologi dicono che varia tra il 40 e il 70%: allora provate voi a calcolare con esattezza il picco con tutte queste incertezze».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA