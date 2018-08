«I nostri marinai pagano il caos del governo Bloccare i fondi Ue? Sarebbe un autogol»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I ministri fanno vacanza in Costa Azzurra, poi però sono i nostri militari a stare sulle navi in mezzo alla scabbia». Sarà perché figlio di generale ma Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, non ammette che su marinai, guardia costiera e di finanza «gravi tutto il peso dei problemi che il governo non è capace di risolvere». Il riferimento è a Danilo Toninelli, il ministro delle Infrastrutture, e alla vicenda della nave Diciotti.Il vicepremier Di Maio, d'accordo Salvini, minaccia di non dare più 20 miliardi di contributi...