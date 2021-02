I NOMI

ROMA Il governo di Mario Draghi ha preso finalmente forma. Ieri sera infatti l'ex numero uno della Bce ha presentato la nuova squadra. Un mix di 23 ministri scelti tra tecnici (8) e politici (15), con numerosi elementi di continuità con il Conte-bis e designazioni ispirate dagli equilibri dei partiti. Guardando ai partiti di appartenenza, sono 4 i ministri del M5s, 3 ciascuno per Pd, Lega e Forza Italia, e 1 per Leu e Italia Viva. Equilibrio che invece non è stato rispettato per quanto riguarda sia la parità di genere (8 ministre sono davvero poche, per di più solo tre con portafoglio) che per quella geografica. Tre ministri su 4 vengono dal Nord, con record assoluto per la Lombardia, a quota 9. Due i ministri originari del Lazio.

Al contrario le aspettative sono state ampiamente rispettate per quanto riguarda i tecnici. Gli 8 prescelti infatti, sono tutti incontestabili per le loro competenze. Così alla Giustizia arriva Marta Cartabia, ex presidente della Corte Costituzionale, e all'Economia Daniele Franco, attuale direttore generale della Banca d'Italia. Il neonato ministero della Transizione Ecologica invece sarà guidato dal fisico 59enne Roberto Cingolani, già a capo dell'Istituto Italiano di Tecnologia e dell'innovazione in Leonardo Finmeccanica. Per l'altra casella di transizione, il ministero della Transizione Digitale, il prescelto è Vittorio Colao, cioè il super-manager a cui Conte nell'aprile del 2020 affidò la task force che avrebbe dovuto guidare la ricostruzione economica del Paese, salvo poi far finire il suo piano nel dimenticatoio. E dal bacino dei tecnici arriva il nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, ex presidente dell'Istat, già ministro del Lavoro con Letta. Due tecnici guideranno poi i ministeri dell'Istruzione e quello dell'Università e Ricerca (che dunque restano separati) e sono Patrizio Bianchi, economista e docente universitario già coordinatore della task force istituita dalla Azzolina per la gestione della ripartenza scolastica, e l'ex rettrice dell'università Milano-Bicocca Maria Cristina Messa. Nel computo tecnico pure Roberto Garofoli, ex capogabinetto del Mef che verrà proposto da Draghi al Cdm come sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

LE RICONFERME

A completare il quadro ci sono poi le riconferme. Al Viminale resta Luciana Lamorgese (l'ex prefetta è considerata una tecnica nonostante gli scontri politici degli ultimi anni), agli Esteri di Luigi Di Maio (M5s), alla Difesa di Lorenzo Guerini (Pd), alla Sanità Roberto Speranza (LeU), a Famiglia e Pari Opportunità Elena Bonetti (IV), ai rapporti con il Parlamento Federico D'Incà (M5s). Tra i confermati ma con ruoli diversi ci sono Dario Franceschini (Pd) che resta alla Cultura ma perde il Turismo per la nascita di un ministero con portafoglio (va al leghista Massimo Garavaglia, già viceministro dell'Economia nel Conte I) ma anche Stefano Patuanelli (M5s) che dal MiSE passa all'Agricoltura e Fabiana Dadone che dalla P.A. approda alle Politiche Giovanili. Scompare invece il dicastero per lo Sport.

Le new entry invece, riguardano il centrodestra. Il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti prende il ministero dello Sviluppo Economico. Ad Andrea Orlando (Pd), già ministro dell'Ambiente con Letta e della Giustizia con Renzi, va il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Rientra anche Renato Brunetta (FI) che siede al ministero della P.A. dopo averlo guidato dal 2008 al 2011 con Berlusconi. E da Forza Italia (tutti e 3 i suoi ministeri sono senza portafoglio) arrivano anche la ministra per gli Affari Regionali e le Autonomia Maria Stella Gelmini (già all'Istruzione con Berlusconi IV) e Mara Carfagna che, dopo le Pari Opportunità, guiderà il ministero per il Sud e la Coesione Territoriale. Infine, a chiudere la squadra, Erika Stefani. Esponente della Lega, già titolare degli Affari regionali nel Conte I, guiderà il ministero della Disabilità.

Francesco Malfetano

