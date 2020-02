IL CASO

ROMA Un botta e risposta a distanza tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Il primo dal palco di Italiacamp gli chiede indirettamente conto del grado di fedeltà al governo e lo avvisa profetizzando la sconfitta «per chi pensa a traguardi personali». L'ex presidente del Consiglio tranquillizza il premier dalla prima assemblea di Italia Viva, dicendo che avrà «appoggio totale affinché il governo vada avanti», ma lo brucia come possibile leader dei progressisti ricordandogli la firma posta sui decreti Salvini.

Il sistema elettorale proporzionale, non è divenuto ancora legge, ma forze politiche e leader hanno già iniziato a ragionare diversamente. E se a destra Matteo Salvini ha messo nel mirino il partito di Giorgia Meloni, alla quale vuole sfilare la candidatura in Puglia, al centro è aperta la competizione tra il leader di Iv e Conte il quale, non avendo nessuna intenzione di tornare a fare l'avvocato, punta a trasformarsi in anello di congiunzione tra Pd e M5S dopo aver incassato gli apprezzamenti del segretario del Pd Nicola Zingaretti e di una parte del mondo cattolico al quale, Renzi, ricorda chi è stato a firmare i decreti che dovrebbero lasciare in mare i naufraghi.

Schermaglie destinate a riproporsi, e forse a trasformarsi in scontro aperto, nell'imminenza di alcune decisioni che il governo dovrà a breve necessariamente assumere mentre la verifica di governo langue e del cronoprogramma non c'è traccia. «Se cediamo su ex Ilva, prescrizione e revoca ad Autostrade, allora meglio andare a casa», ha profetizzato qualche giorno sul Corriere la senatrice, ed ex ministro, pentastellata Barbara Lezzi. In attesa che il governo prenda una direzione, si affacciano le scadenze elencate dalla senatrice e su tutte e tre rischia di abbattersi una soluzione poco gradita al M5S. La cancellazione della riforma della prescrizione - voluta nello scorso governo da M5S e Lega e criticata da Pd e Iv - è tecnicamente rinviabile ancora per un po'. Magari con la scusa della riforma del processo penale o la speranza che possa intervenire la Consulta, Conte può ancora buttare la palla in avanti facendo finta di non considerare le proteste dei suoi colleghi avvocati e i giudizi molto negativi dei più autorevoli costituzionalisti.

Sull'ex Ilva, e sullo scudo penale, come sul destino delle concessioni autostradali, è difficile rinviare ancora. A breve potrebbe tenersi un vertice sul nodo concessioni visto che domani si inizia a votare, e che Iv ha più volte detto che non intende sottoscrivere quella parte del decreto milleproroghe che rivede i possibili risarcimenti ai concessionari in caso di revoca. Posizione rigida quella dei renziani che nella sostanza non è però lontana da quella del Pd.

Conte sfoggia tutto il suo pragmatismo e, secondo i più ottimisti, potrebbe risolvere la questione Aspi usando il metodo a suo tempo adottato per la Tav. Ovvero un calcolo costi-benefici che farebbe pendere la bilancia per un'intesa con Autostrade e non per un lungo e costoso contenzioso legale che, nel frattempo, rischierebbe di rendere complicata anche la manutenzione ordinaria sulla rete autostradale.

Il muro di Iv non è però meno complicato da aggirare di quello eretto da una parte del M5S. L'ala destra del Movimento, legata a Luigi Di Maio, continua a dare segni di insofferenza per l'alleanza con il Pd e, specie gli ex ministri, rimpiangono la Lega. Non a caso Giancarlo Giorgetti, forse l'esponente più politico del Carroccio, ieri si è distinto per una sorta di esaltazione di Di Maio, definito uno con «la schiena dritta». Le grandi manovre sono appena all'inizio e Vito Crimi, reggente del Movimento, fa quel che può indicando come obiettivi del Movimento il green new deal e la riforma fiscale. Obiettivi che nella riunione dei facilitatori, vengono indicati anche da Paola Taverna come argomenti da portare sul territorio in modo da non dover parlare solo delle solite questioni mentre la crescita difetta e la disoccupazione cresce.

Ad annunciare un vertice fra tecnici e politici della maggioranza, giovedì al Mef, per far partire i cantieri della riforma fiscale è stato ieri il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri parlando all'assemblea di Italia Viva. L'obiettivo ambizioso del ministro è di arrivare ad una legge delega in consiglio dei ministri alla fine di aprile in modo da arrivare entro il 2020 a chiudere i decreti delegati e a far entrare in funzione la riforma con la manovra di bilancio di fine anno.

Marco Conti

