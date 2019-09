I nodi del Movimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Una domenica di silenzio, per preparare il lunedì della resistenza: questa mattina alle 10 Luigi Di Maio ha convocato a Palazzo Chigi, negli uffici che da vicepremier non vuole lasciare costi che quel costi, tutti i ministri e i sottosegretari del M5S. Una prova di forza nei confronti del premier Conte. Ma soprattutto un messaggio da inviare all'interno del mondo pentastellato, a partire da Beppe Grillo, per ribadire che il Movimento c'est moi. Sottolineatura non banale in vista della resa dei conti di domani: il voto sulla...