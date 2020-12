Il veneziano Andrea Martella, esponente del Partito Democratico, è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Un ruolo che, al di là della delega all'Editoria, lo colloca nel cuore della macchina politico-istituzionale di Palazzo Chigi. È da lì che, nella tarda serata di venerdì, il premier Giuseppe Conte ha presentato il decreto Natale.

Domanda (e malumore) di tanti cittadini: perché a quell'ora?

«Avere la responsabilità di varare misure che incidono sulla libertà delle persone non è facile. Bisognava trovare un equilibrio, a seguito di un confronto molto serrato con il Cts e con le Regioni. Tutti avremmo auspicato un Natale diverso, ma è un sacrificio che dobbiamo affrontare. Del resto le restrizioni sono state adottate in tutta Europa. Comunque i provvedimenti sono stati approvati il 18 dicembre e scatteranno dal 24, oltretutto non con un dpcm ma con un decreto legge».

La differenza?

«È un atto che prevede non solo la conversione parlamentare, ma anche alcune misure di carattere economico per 645 milioni, in attesa a gennaio di stanziare altri indennizzi dopo i quattro decreti Ristori. Bisogna però essere consapevoli del fatto che, se non si salvano le persone, non si salva nemmeno l'economia».

Giorni rossi e giorni arancioni: non teme la confusione?

«Le festività natalizie non possono diventare l'occasione per favorire la circolazione del virus. Ma abbiamo anche rispetto e fiducia nei confronti dei cittadini. Il fatto di allentare un po' le restrizioni in certe giornate risponde all'esigenza di assicurare il giusto equilibrio tra rigore e responsabilità».

Troppe divisioni fra i consulenti scientifici?

«Il percorso decisionale è sempre stato di ampio coinvolgimento. Ci siamo dati riferimenti come l'Rt, parametri oggettivi che hanno determinato una colorazione diversa delle regioni, il che ha permesso alla curva dei contagi di piegarsi. Ma non siamo ancora usciti dal tunnel, tanto più se a gennaio vogliamo ripartire in sicurezza con la scuola, la socialità, la vaccinazione. Mi sembra che la maggior parte dei cittadini lo abbia capito. Certo non sono utili certe battute propagandistiche».

Per esempio quale?

«Ho trovato stucchevole l'annuncio di Matteo Salvini sulla volontà di violare le regole per fare il pranzo di Natale con i senzatetto. Un tale livello di strumentalizzazione si commenta da solo. Speriamo almeno che Salvini abbia scoperto la solidarietà, un valore che in Veneto conosciamo bene, dopo che per anni ha messo in circolazione parole di odio. Sarebbe un bel regalo di Natale per la vita pubblica di questo Paese».

A proposito di Veneto, cosa pensa dei numeri attuali?

«È vero che il paragone tra Verona e Bergamo è improponibile. Ma è altrettanto vero che in questa seconda ondata il Veneto non ha retto l'impatto con il virus come nella prima, quando il lockdown varato dal Governo ha avuto efficacia. È evidente che qualcosa non ha funzionato, come purtroppo dimostrano le cifre di contagi, ricoveri e decessi».

Come valuta l'ultima ordinanza firmata da Luca Zaia?

«È arrivata un po' tardi, con qualche contraddizione e molte deroghe. Come sui ristori: la Regione potrebbe fare qualcosa di più che chiedere indennizzi alla tedesca, tipo mettere risorse proprie. Bisogna stare attenti quando la comunicazione prevale sul merito dei problemi, perché il rischio è di non risolverli. Ma non è il tempo delle polemiche».

È però quasi tempo di campagna vaccinale: parteciperà?

«Sicuramente sì. Sarà una delle due grandi sfide del 2021 insieme al Recovery Fund».

Ma il Governo reggerà?

«Una crisi adesso non sarebbe comprensibile agli occhi degli italiani. Il Pd non chiede né rimpasti né posti: ha indicato alcune priorità come l'esigenza di passare dall'emergenza alla ricostruzione. Chiaro che se la situazione dovesse implodere, la prospettiva più credibile sarebbe il voto».

Conte ha la necessaria leadership per evitarlo?

«Il premier ha le qualità per rilanciare l'azione del Governo, da qui a fine legislatura, attraverso un programma più solido, una maggiore collegialità e una visione del futuro».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

