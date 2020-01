IL RETROSCENA

ROMA Parte la verifica di governo, ma i primi passi sono in surplace. A palazzo Chigi arrivano nel pomeriggio i capidelegazione della maggioranza, compresa la new entry Alfonso Bonafede. Nominato ieri l'altro capodelegazione del M5S, il ministro della Giustizia partecipa al summit sapendo che in questo momento qualunque passo, gesto o decisione è destinato a creare tensioni nel Movimento.

I SONNI

La riunione dovrebbe servire a mettere in fila un po' di argomenti da tramutare in riforme, utili per arrivare al 2023 dove spera di giungere l'intera pattuglia grillina e non solo. Ma se l'interesse di una parte cospicua del Movimento è soprattutto durare, non è detto che coincida del tutto con quello degli alleati e dello stesso Conte che ai partiti ha chiesto di arrivare con proposte costruttive e non con bandierine.

Si cerca quindi un rilancio dell'azione di governo in grado di non turbare i sonni grillini e di non mettere già da ora davanti al Movimento quella scelta rinviata agli stati generali di aprile. Nel frattempo si allargheranno i temi delle riunioni attraverso una serie di tavoli tematici che si affiancheranno di fatto ai due esistenti (prescrizione e concessioni autostradali), sui quali non si riesce ancora a trovare una sintesi. «I numeri in Parlamento sono diversi», ha ricordato Giuseppe Conte il giorno dopo i risultati in Emilia Romagna e Calabria che hanno celebrato una vittoria importante del Pd e una completa debache dei 5S. Anche se Pd e Iv hanno garantito a Conte che non intendono approfittare delle difficoltà grilline, l'urgenza di dare una sterzata all'azione di governo è avvertita da tutti. I dem si muovono con prudenza anche se sono convinti di poter dare le carte. Spingono in maniera soft i grillini nella loro area. Ma al tempo stesso hanno poco tempo per non deludere quella parte di elettorato che a maggio sarà chiamata al voto in Campania, Marche, Puglia, Toscana e Liguria.

D'altra parte dall'approvazione della pur complicata manovra di bilancio, licenziata a dicembre, il Parlamento ha lavorato quasi a vuoto in attesa che governo e maggioranza fornissero provvedimenti da analizzare e votare.

Il Pd si presenta alla riunione con Dario Franceschini e i cinque punti elaborati dai dem al seminario di Rieti voluto da Nicola Zingaretti (rivoluzione verde, sburocratizzazione, istruzione, parità salariale uomo-donna, piano per la salute), ma anche con l'idea di rivedere Quota100 e Reddito di cittadinanza che, secondo il ministro Gualtieri, «funziona ma va migliorato». Italia Viva, rappresentata dal ministro Bellanova, insiste sul piano shock per sbloccare i cantieri attraverso apposito decreto. Roberto Speranza (Leu) insiste per modificare il jobs act e, insieme al Pd, chiede un nuovo decreto sicurezza che cancelli quello di Salvini.

IL PACCO

I 5S sventolano il salario minimo e la legge sul conflitto d'interessi, ma per lo più si presentano alla riunione sulla difensiva. In attesa del nuovo leader, il reggente Vito Crimi ha il non facile compito di tenere bassa la tensione che squassa il Movimento, limitando al minimo i danni che potrebbero derivare da una riscrittura di molti provvedimenti varati - più o meno convintamente - con la Lega e da un altro pacchetto di punti ritenuti «irrinunciabili».

Nella riunione, che a palazzo Chigi definiscono prima di tutto di «metodo», si scaricheranno una lunga sequela di richieste dei partiti da inserire nel cronoprogramma più volte annunciato da Conte. Il presidente del Consiglio intende però avviare la riunione prendendo come punto di riferimento i 29 punti di programma messi in fila al momento della formazione del governo. Il «green new deal» viene evocato anche dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri che nel cassetto ha anche qualche idea anche di riforma fiscale ancora tutta da valutare con la maggioranza. I tavoli tematici che potrebbero venir fuori dalla riunione di oggi serviranno a mettere a fuoco i singoli provvedimenti e avranno se non altro il pregio di mostrare al Paese che il governo non si occupa solo - come fa da mesi - di prescrizione, autostrade, Alitalia e Ilva.

Conte dovrà muoversi tra la pressione del Pd, che intende segnare quella discontinuità dal governo gialloverde, e il rischio di provocare una frattura dentro la pattuglia parlamentare grillina. Anche se alla riunione parteciperà Bonafede, il peso di Luigi Di Maio è ancora molto forte, ma insieme al Guardasigilli, potrebbero dover pagare direttamente un'eccessiva rigidità nei confronti dell'azione di governo. L'avvio del gran valzer della verifica servirà al premier per tastare il polso ai singoli partiti e trovare un compromesso tra la paralisi delle ultime settimane al «non si può far tutto insieme» teorizzato lunedì scorso.

Marco Conti

