I nodi del governo

LA GIORNATA ROMA Ennesima giornata difficile per la maggioranza gialloverde. Matteo Salvini intende imprimere una accelerazione alla definizione della manovra per il 2020 (che si preannuncia molto difficile), ha iniziato a parlare di choc fiscale e ha convocato le parti sociali al Viminale per un primo scambio di idee. Una mossa non concordata con i 5Stelle che - nel pieno della trattativa con la Ue ultrapreoccupata per i nostri conti pubblici - la interpretano come uno scavalcamento sia di Palazzo Chigi che del ministero del Lavoro tenuto da...