I nodi da sciogliere

LA TRATTATIVAVENEZIA Da una parte la pentastellata Barbara Lezzi, ex ministro per il Sud, che ammonisce: «Ci risiamo ma, esattamente come con la Lega, non ci stiamo». Dall'altra il dem Dario Stefano, relatore della legge di Bilancio, che avverte: «Tutti i partiti di maggioranza si sono già espressi sulla inopportunità di inserire il tema dell'autonomia differenziata nella manovra». In mezzo a questa manovra a tenaglia tutta pugliese rischia di rimanere, con il cerino in mano, il dem Francesco Boccia. II titolare degli Affari Regionali...