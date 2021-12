IL CASO

VENEZIA La richiesta arriva dall'Anpo, il sindacato dei primari ospedalieri: far tornare in corsia i medici no-vax. In Veneto complessivamente sono 837 su 61mila gli operatori sanitari che sono stati sospesi, e che quindi sono a casa senza stipendio, perché non hanno voluto vaccinarsi contro il Covid-19. Ma la loro assenza comincia a pesare. Parola dei colleghi. «Potremmo farli rientrare con un tampone salivare che non dà diritto al Green pass base, ma almeno, con la certezza della loro negatività al coronavirus, potrebbero darci una mano in corsia e nelle sale operatorie», dice il segretario veneto dell'Anpo, Giampiero Avruscio. Dalla Regione del Veneto nessun commento, salvo sottolineare che la mancanza di personale è reale: «Il problema esiste - dice l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin -. Come Regioni abbiamo sollevato la questione in Commissione Salute, ma è il Governo che deve decidere il da farsi. Noi sappiamo che il decreto legge 44 prevede la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie per chi non si vaccina. Il problema c'è, è il Governo che deve intervenire.

Il sindacato dei primari, però, non ha dubbi. «Siamo in guerra contro il Covid ed abbiamo bisogno di soldati - dice Avruscio -. Negli ospedali eravamo già sotto organico prima dell'emergenza sanitaria e l'epidemia ha acuito questa mancanza di personale. Quindi, va rivista la norma che allontana il personale sanitario non vaccinato». La norma è appunto quella del decreto legge 44 dello scorso aprile, convertito nella legge 76. Ed è una norma chiarissima: i sanitari devono vaccinarsi, chi non rispetta l'obbligo sta a casa. Avruscio insiste: «Va fatta una riflessione su questa misura punitiva , perché sono stati allontanati centinaia di medici e infermieri di grande esperienza, di elevata professionalità che non sono facilmente sostituibili: uno specializzando non ha la stessa esperienza di un medico con anni di professione alle spalle, soprattutto nelle aree critiche». Ma un medico non dovrebbe essere il primo a sentire la necessità di vaccinarsi e, nel contempo, a consigliare la prifilassi ai pazienti?

Il segretario dell'Anpo allarga il ragionamento. Il senso è: già eravamo in pochi, ora siamo ancora meno e oltretutto stanchi del super lavoro. Non solo: il rischio clinico in questa situazione non può che aumentare. «Da due anni - dice Avruscio - stiamo lottando contro il Covid e siamo allo stremo delle forze: chi è al lavoro ha anche il sovraccarico di chi è assente perché allontanato dall'azienda. Nel solo ospedale di Padova si tratta di 200 professionisti e di oltre 500 nell'Ulss 6 padovana. Ormai ci siamo scordati le ferie da tempo, ma soprattutto così aumenta decisamente il rischio clinico». Il primario padovano spiega: «L'anno scorso, prima dell'arrivo del vaccino, venivamo tamponati con molta frequenza e questa misura aveva permesso di ridurre al minimo i contagi intraospedalieri. E allora, la soluzione potrebbe essere quella di far rientrare i colleghi non vaccinati e di far loro i tamponi salivari ogni 24-48 ore, perché possano lavorare: tra l'altro, con i tamponi salivari non viene rilasciato il Green pass e il tampone servirebbe così soltanto per poter lavorare. Anche a noi vaccinati vengono fatti i tamponi salivari e soltanto se trovati positivi finiamo in quarantena. E lo stesso dovrebbe essere per i colleghi non vaccinati».

Ma come si possono convincere i cittadini a vaccinarsi se si richiamano in corsia i medici no-vax? «Siamo in guerra - risponde il segretario dell'Anpo - e in trincea abbiamo bisogno delle persone per combattere il Covid. La situazione sta peggiorando, con un aumento costante dei positivi e dei ricoveri. Ed è di oggi la notizia che un'infermiera sospesa perché non vaccinata ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro la sospensione, la Corte dovrà pronunciarsi sull'obbligo vaccinale, dopo che il giudice del lavoro ha accolto il suo ricorso».

E la Regione cosa dice? «Il problema della carenza dei medici esiste - ripete l'assessore Lanzarin - e infatti come Regioni l'abbiamo posto in Commissione Salute. Ma la legge dice che i sanitari non vaccinati vanno sospesi. Tocca al Governo trovare una soluzione».

