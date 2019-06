I No Navi chiedono piazza San Marco per la manifestazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Ci hanno provato con una richiesta protocollata in questura e in Prefettura. E oggi sapranno la risposta e se riusciranno, o meno, a far sventolare i propri vessilli in Piazza San Marco. Il motivo della scelta è tutto nelle parole di uno dei loro leader più carismatici, Tommaso Cacciari: «Deve essere una cosa straordinaria vista la straordinarietà di quanto successo domenica», quando la nave da crociera Msc Opera solcando il canale della Giudecca ha avuto un'avaria al motore travolgendo una barca fluviale ormeggiata a San Basilio....