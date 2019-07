«I neonazi volevano colpire me» Ma la Digos non conferma Matteo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Una confidenza arrivata da un ex agente del Kgb alla Questura di Torino. «I nazionalisti ucraini stanno preparando un attentato contro Matteo Salvini», ha dichiarato la spia fuori ruolo nel luglio dello scorso anno ai poliziotti. Sulla base di queste rivelazioni sono scattate le indagini e, almeno per il momento, nessun riscontro a quella minaccia è stato trovato, anche se gli uomini della Digos, nel corso degli accertamenti, si sono imbattuti in una telefonata sospetta che ha portato all'avvio di un secondo filone di...