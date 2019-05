CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«I nani e le ballerine si vedono davvero nella politica italiana di oggi, mica come quando c'era Gianni. Quelle erano leggende...». Fabrizio Cicchitto, socialista mai pentito, rimpiange Gianni De Michelis: «Non per il socialismo italiano, della cui storia Gianni è stato parte fondamentale, ma per gli italiani».I quali però l'hanno dimenticato in fretta, dopo Tangentopoli...«Ma lui non si è dimenticato di questo Paese, continuando a studiare la politica economica e la politica estera, i suoi grandi cavalli di battaglia. Fino a quando la...