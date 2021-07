Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I MOVIMENTIMESTRE «Crociere da Venezia (Ravenna), Italia». Le compagnie armatoriali non hanno atteso un minuto più del necessario per cominciare a posizionarsi altrove dopo che il Governo, con un Decreto d'urgenza, le ha espulse da Venezia, almeno per quest'anno ma con poche certezze per i prossimi. Chi ha deciso di partire dal porto di Ravenna, indicandolo come Venezia, è Royal Caribbean, una delle maggiori realtà mondiali della...